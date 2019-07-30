台南新增1例境外移入登革熱 男子越南返國發病

台南市29日晚間確診新增1例境外移入登革熱病例，台南市政府加強病媒蚊孳生源清除工作，並對於樹洞等不易清除的積水點，以輔助工具確認後，優先投藥進行防治。（台南市登革熱防治中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年7月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市昨天晚間確診新增1例境外移入登革熱病例，一名居住在安南區的男子到越南探親返台後發病。截至目前，今年台南境外移入病例增為26例，本土病例仍維持為15例。

台南市政府登革熱防治中心今天宣布，第26例境外移入病例為50多歲男性，居住地為安南區塭南里，曾於7月17日至7月27日至越南探親。28日自覺出現全身發熱、骨頭痠痛等症狀，29日前往醫院就醫，經醫師診察後進行快篩為陽性，隨即通報及收住院治療。

台南市登革熱防治中心指出，因泰國、新加坡、馬來西亞、越南、柬埔寨、寮國、菲律賓、印尼、斯里蘭卡及馬爾地夫登革熱疫情處高峰或流行期，且病例數多高於近年同期。印度今年截至6月底累計8000餘例，巴基斯坦與孟加拉近期疫情上升；美洲地區病例數也高於去年及前年的每年總數。

台南登革熱防治中心指出，從這些地區返國的民眾、外籍學生、新住民、外籍移工若有發燒情況，無論快篩呈陽性或陰性，都應暫時不要外出，配合疫情調查，待驗血檢驗結果確認不是登革熱時再出門。

台南市登革熱防治中心指出，孳生源清除仍是防治登革熱的重點工作，也需民眾配合。對於樹洞之類不易清除的積水點，登革熱防治中心會優先以投藥進行防治。（編輯：卞金峰）1080730