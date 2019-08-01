粗腰易三高疾病 5成青壯族逾半年沒量過

（中央社記者張茗喧台北1日電）許多人經常以體重判斷是否肥胖，卻忽略腰圍重要性。醫師表示，腰圍粗代表內臟脂肪多，罹患心血管疾病、心臟病風險是常人的1倍以上，但卻有多達50%青壯年超過半年沒量過腰圍。

衛生福利部國民健康署、千禧之愛基金會今天舉辦記者會，發表「台灣家庭健康管理認知與行為」調查，並呼籲民眾留意腰圍帶來的警訊。

千禧之愛基金會董事、成大醫院家庭醫學部醫師吳至行表示，調查顯示，多達56%受訪者坦言曾因身材被家人以「死胖子」、「肥豬」、「大屁股」等酸言酸語攻擊，但家人大多出一張嘴，後續並沒有積極關懷、陪伴運動或就醫，因此超過半數受訪者即便知道身材走樣會危害健康，仍然沒有積極瘦身改善。

衛福部統計指出，國人10大死因當中，慢性病就占了5 項，包括心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎臟疾病等，體重過重、腰圍過粗及三高疾病正是慢性疾病的共同危險因子。

不過，國健署調查發現，國內青壯族群有50%以上超過半年沒量過腰圍，65歲以上也有30%從未量過腰圍，卻不知腰圍過粗，未來罹患心血管疾病及心臟病的風險恐是常人的1.44及1.56倍。

吳至行強調，腰圍粗不只是讓身材走樣，也代表內臟脂肪囤積過多，容易導致血中三酸甘油酯濃度及血糖升高，增加三高疾病風險。

國健署慢性疾病防治組組長陳妙心表示，成年男性腰圍大於等於90公分，女性腰圍大於等於80公分，就代表腰圍過粗，另提醒民眾千萬別以褲子評估腰圍寬度，畢竟褲子布料具有彈性，會造成誤差，等到穿不上時已經太遲。

陳妙心呼籲，40歲以上民眾應注意潛在的健康警訊，了解自我的血壓、體重、腰圍數值，及早進行健康管理；很多民眾不了解量腰圍到底該量哪，陳妙心說，腰圍位於腸骨上緣和肋骨下緣的中間點，測量時先吸一口氣，在吐氣結束準備吸下一口氣的時候，就是最佳的測量實機。（編輯：陳清芳）1080801