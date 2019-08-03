年過65歲4成有聽損 出現5大徵兆快就醫

華科慈善基金會公布最新報告顯示，65歲以上長者失能性聽損盛行率達40%。醫師提醒，若常聽到嗡嗡聲、看電視音量大、常請他人重複對話並有耳鳴、頭暈，應立即就醫。（華科慈善基金會提供）中央社記者張茗喧傳真 108年8月3日

（中央社記者張茗喧台北3日電）最新報告顯示，全台年過65歲長者40%有聽損，恐影響溝通、認知功能，失智風險提高。醫師提醒，若常聽到嗡嗡聲、看電視音量大、常請他人重複對話並有耳鳴、頭暈，應立即就醫。

華科慈善基金會民國105至108年間針對9055名民眾進行聽力篩檢，發現65歲以上長者失能性聽損盛行率達40%，推估全台高齡聽損人口有多達137萬人。

根據推估，符合申請身心障礙的聽障者恐有多達44.3萬人，但衛福部統計65歲以上已領有身心障礙手冊的聽障者8.5萬人，差距相當大。

值得注意的是，在社區據點進行的聽力篩檢，一旦驗出問題轉介率僅不到3%，若與醫療機構合作，由醫護人員替篩出問題的長輩掛號，轉介率則攀升至70%，顯示民眾在沒有醫療資源介入的狀況下，主動就醫的意願低。

該報告進一步分析發現，男性失能性聽損比例約38.4%，比女性33.2%略高 ，東部地區聽損盛行率又高過其他地區；年齡層方面，65歲以上失能性聽損盛行率約40%，75歲以上增至47.9%、接近每2人有1人聽損，85歲以上更高達71.4%，平均每3人就有2人聽損。

亞東醫院人工耳蝸中心主任陳光超表示，從50歲開始就可能出現明顯的退化性聽損，隨年齡增長，大腦聽覺中樞退化，接收到的刺激也隨之減少，也可能受到噪音、疾病、藥物等因素影響加速老化，一旦聽不清楚，就可能影響活動意願、溝通與認知能力，增加失智風險。

陳光超說，高齡者若有失能性聽損，認知功能退化速度比常人快30%到40%，建議年過50歲的中高齡者每年接受聽力篩檢，如果出現5大重要徵兆就得提高警覺，包括常聽到嗡嗡聲、電視音量總是調的比正常人高、經常要求對方重複剛才說的話，同時出現持續耳鳴或合併頭暈症狀，就應立即就醫。

國健署慢性病防治組組長陳妙心表示，目前衛生福利部國民健康署提供65歲以上長者每年一次健檢，會由醫師主動瞭解長者是否使用助聽器，未來將進一步研議是否納入聽力篩檢。（編輯：李錫璋）1080803