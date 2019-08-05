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威力彩今晚開獎 頭獎上看16.5億

最新更新：2019/08/05 12:45

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）威力彩頭獎上看新台幣16.5億元，帶動買氣升溫，台彩公司預估，以本期銷售額4.6億元推算，貳獎也高達3300萬元，今晚即使未能幸運中頭獎，中貳獎也可晉身千萬富翁行列。

台灣彩券公司表示，從今年2月28日開出5.21億元頭獎以來，威力彩頭獎已連續44期摃龜，創威力彩史上第2長連摃記錄，今晚頭獎上看16.5億元，若為1注獨得，將創威力彩史上單注第5高紀錄。隨獎金不斷累積升高，買氣也倍增，預估本期單期銷售額將達到4.6億元，連帶使貳獎也很有看頭。

台彩統計，今年7月共有11位幸運兒對中貳獎，共抱走8660萬元獎金，平均每人中獎金額達787萬多元，即使沒中頭獎，也搖身一變成為百萬富翁；值得一提的是，由於前一期貳獎無人中獎，加上本期銷售額大幅成長，預估今晚開獎的威力彩貳獎獎金將達3300萬元。

至於如何提高中獎機會，台彩建議，民眾可包牌購買，將威力彩「第二區」01至08所有號碼1次包下，如此一來，中頭獎機率將可從原本的2200萬分之1提高至276萬分之1；若真幸運中獎，由於是包牌購買，除算對中頭獎，另外還一次囊括7注貳獎，增加可拿到的總獎金。

另一方面，台彩統計也發現，2008年威力彩發行以來，有7次頭獎是在累積逾16億元以後才開出，其中3次為兩注以上均分，4次為單注獨得，且這4注全部都是以電腦選號方式中獎，開出地點分別為台北市、桃園市、台中市及花蓮縣。（編輯：黃國倫）1080805

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