搶七夕甜蜜商機 業者精心打造約會聖地

（中央社記者吳柏緯台北5日電）七夕情人節將至，除了餐廳業者搶攻七夕商機，百貨量販與零售業者也不會錯過這塊大餅，除了祭出優惠措施外，也有志一同，打造七夕約會聖地，吸引情侶光顧與消費。

今天不少消費者走入全家便利商店時，都會被輕柔女聲哼唱的門鈴聲吸引，問過店員才知道，這是全家的七夕特別活動。全家經營企劃本部副本部長林翠娟說明，推出特色門鈴聲，除了應景，也可以讓消費者在進入店內時有不同的感受。

此外，為了營造七夕甜蜜的感覺，全家同時也舉行了七夕傳情的活動，將從活動網頁的告白留言中挑出幸運兒，在全家廣播電台Fami Radio中播放內容，讓全台灣都能聽到甜蜜的愛意。

除了應景的活動之外，將情人節元素融入，為情侶打造約會聖地，也是業者在今年七夕時的一大創意。

誠品敦南店選擇以「電影」點綴今年的七夕檔期，從8月7日七夕當天開始，一連四天，在晚上7點推出情人必看片單，包含經典愛情電影「愛在黎明破曉時」和「愛在日落巴黎時」，日本動畫家新海誠執導的「你的名字」，將在店內播出，吸引情侶到書店進行一場老派約會。

微風南山atre則將日本東北的著名祭典之一，仙台七夕祭搬到台灣。在館內設置長達10公尺的應景裝飾品「彩幡」，象徵織女的彩線，同時也有祈求技藝精進之意。將現場打造成打卡聖地，情侶也可以體驗有別於台灣，日式風格的七夕情人節。 （編輯：鄭雪文）1080805