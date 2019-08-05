城市英語力趣味測試 嘉義市8成獲評比優良

（中央社記者江俊亮嘉義市5日電）國家發展委員會為打造台灣成為雙語國家，舉辦「城市英語力趣味評比」活動，今年7月由外籍老師扮演背包客到嘉義市店家測試，結果有8成店家獲得「優良」評等。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬今天表示，「城市英語力趣味評比」由外籍老師Wes Davis到嘉義市進行英語測試，結果有8成店家獲得Excellent（優良）評等，顯示嘉義市的觀光英語力獲得肯定。

張婉芬說，扮演背包客的外籍老師，分別前往嘉義火車站旅客服務中心、檜意森活村、台灣花磚古厝、愛木村休閒觀光工廠、觀光飯店及餐飲店家等地，以英語進行實測，結果多數店家代表都能以流利的英語回答。

值得一提的是，嘉義市高人氣觀光景點「檜意森活村」為了因應愈來愈多的國際旅客到訪，與嘉義大學合作，由泰國、印尼、越南等國的外籍學生擔任園區大使，也都能以流利的英語能力提供國際觀光客服務。

張婉芬表示，這次嘉義市在「城市英語力趣味評比」獲得好成績，可見具備第一線觀光旅遊服務的友善環境，由於拚觀光是市長黃敏惠的施政重點之一，因此市府將持續辦理教育訓練，讓遊客感受在地的熱情與文化。（編輯：翁翠萍）1080805