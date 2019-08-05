南部登革熱疫情趨緩 桃園有本土個案現蹤

（中央社記者陳偉婷台北5日電）疾管署今天公布，桃園市出現首例本土登革熱病例，感染源待釐清。目前台灣南部登革熱疫情雖較趨緩，但境外移入案例創新高，社區可能還有隱藏個案，民眾仍要提高警覺。

衛生福利部疾病管制署公布，桃園市首例本土登革熱病例，為中壢區仁美里70多歲女性，近期無出國史，7月31日至8月3日間出現關節痛、發燒等症狀，此期間曾多次就醫而診斷疑似流感、登革熱，8月3日NS1快篩陽性，經檢驗確認感染登革病毒第二型。

疾管署副署長莊人祥受訪時表示，目前個案居家防蚊隔離中，同住家人無疑似症狀。由於個案主要活動地相當單純，只有住家、住家對面菜園（僅她一人耕種）及華勛市場，也無台南市及高雄市的活動史，推測可能感染地點為個案主要活動地，可能社區有隱藏個案。

今年截至目前，國內累計65例本土登革熱病例，為桃園市1例、高雄市48例、台南市16例。另有284例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署呼籲，本週受颱風外圍環流影響，部分地區將有大雨發生，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」的孳清步驟。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位快速採取防治工作。（編輯：方沛清）1080805