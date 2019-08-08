貴婦追尋人生意義 馬球場上找到答案[影]

馬球是英國皇室熱愛的運動，又稱王者的運動，「風度在輸贏之上」是最高準則。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月8日

（中央社記者林宏翰洛杉磯7日專電）馬球是英國皇室熱愛的運動，卻沒想像中的高不可攀。62歲的僑胞錢琪琪過去10多年熱衷不輟，不只學習到了勇敢無懼的態度，更交到許多志同道合的好朋友。

錢琪琪當過中華航空空服員，兩個兒子長大成人後，球員成了她最感到驕傲的身分。受訪這天，她一身勁裝在加州馬球俱樂部（California Polo Club）的沙場上比賽。

為了打馬球，錢琪琪固定上健身房重訓，「把身體練強壯才能確保你在馬上的安全」，因為打馬球必須用上全身的力氣。除此之外，打馬球更是心靈上的修練。

「你一慌張，馬都聞得出來。」錢琪琪說，勇敢是她從馬球上學到的課題，不光是面對兒子長大後的空巢期生活，還有人生遇上的一切難題。

錢琪琪說：「騎馬久了，我遇到什麼事情都不會恐懼，可以很冷靜、很勇敢地面對事情，就算是遇到壞人、被欺負了也不害怕。」

從養尊處優的貴婦，到太陽下揮舞木槌的馬球手，錢琪琪的故事頗有女性主義色彩。

她說多年前隨外派的丈夫到上海旅居，受限配偶身分無法工作，人生沒了方向，直到有一天讀了賽爾妲．費茲傑羅（Zelda Fitzgerald）1932年出版的小說「為我留下那首華爾滋」（Save Me the Waltz）。

她說：「我忽然領悟到，如果我繼續活在兒子、老公、幫傭、廚子、司機和做學校義工的日子裡，最終空巢期時我會變成大家的累贅。」小說裡的主人翁40歲開始跳芭蕾，她50歲開始打馬球。

馬球在唐代（西元618至907年）風行一時，是人類史上較早的團隊運動之一。當今在加州這個馬球俱樂部裡，場上的球員有20幾歲的大學生，也有像錢琪琪一樣的年長選手。

馬球的一大特色，也是最具挑戰之處在於，注重人與人之間的合作外，還要跟動物夥伴一起應付場上的多變狀況。這座球場的首席教練奎斯特（Domingo Questel）以他25年職業選手的經驗，向中央社介紹馬球運動。

場內馬球（Arena Polo）相較於正式草地馬球的場地較小，規則類似曲棍球，兩隊各有3人3馬對戰，比賽採計時制，每7分鐘為1節，通常進行4節到6節，球員騎在馬上，用手上的球槌把球打進球門就算得分。

奎斯特是加州馬球界的傳奇人物，1997年獲選為美國馬球協會（USPA）年度最佳運動員。如今年過60歲，保持一身結實，講到他自小一直從事至今的運動，聊得津津有味。

奎斯特說：「當你開始打馬球的時候，要注意喔，你會很快就迷上它，你會很喜歡這種感覺。每當我來到球場，腦子裡浮現比賽的場景，你會感到快樂，忘掉一切煩惱。」

跟馬兒博感情、與隊友團隊合作，「把風度放在輸贏之上」，都是馬球運動的精髓。錢琪琪說，在激烈競爭的賽場上，安全是最高原則，「隨時自我控制，為了自己和對手的安全，放棄那幾秒輝煌的時刻，這度量就是所謂王者的運動」。

有別於貴族運動的印象，加州馬球俱樂部的課程費用很親民，比起高爾夫、水肺潛水、滑雪課或參加高級健身房都要便宜。錢琪琪希望把馬球推廣到台灣，也計畫今年雙十節在南加州為僑胞舉辦表演賽，在馬球場升起中華民國國旗。（編輯：馮昭）1080808

前華航空姐錢琪琪（左）熱愛馬球運動10多年，計畫今年雙十國慶在南加州舉行馬球賽，在球場升中華民國國旗。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月8日

前華航空姐錢琪琪（左）熱愛馬球運動10多年，計畫今年雙十國慶在南加州舉行馬球賽，在球場升中華民國國旗。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月8日

美國加州馬球俱樂部（California Polo Club）的會員，有20幾歲的年輕人，也有年過60的資深選手，連幼童、青少年也愛玩。（資料照片）中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年8月8日