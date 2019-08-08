登革熱誤診小感冒 高雄男子4度就醫才確診

（中央社記者張茗喧台北8日電）疾管署今天公布新增1例本土登革熱病例，個案是家住鳳山區的50多歲男性，7月26日就出現發燒、肌肉酸痛等症狀，3度到診所就醫都被誤診為感冒，第4度就醫才確診。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，該名個案近期並未出國，7月26日出現發燒、肌肉痠痛、紅疹等症狀，發病至7月30日間3度到同一家診所就醫，都被誤診為普通感冒。

由於症狀遲遲未改善，個案7月31日改到另一家醫院看診，經快篩陽性由醫院通報，但因發病至今已過2週，登革熱病毒型別已無從得知，個案目前已出院，同住家人無疑似症狀。

莊人祥說，個案平時活動地以住家為主，曾有中山公園（鳳山區誠義里）及鳳山區新強里活動史，根據發病日及活動史初步研判，在居住地周邊社區感染的可能性較高。

他指出，該個案7月31日在醫院快篩陽性，隔日衛生單位便陸續完成個案居住地孳生源檢查、噴霧壓罐作業，並已執行社區緊急防治及列管點查核等工作。

莊人祥強調，利奇馬颱風雖未直接對南台灣造成威脅，但外圍環流可能會對南部地區帶來大雨或豪雨，呼籲民眾把握雨後1週防疫黃金時期，落實巡、倒、清、刷，防範病媒蚊孳生。

此外，一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。（編輯：謝雅竹）1080808