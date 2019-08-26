全台40萬人自認沒病 靠健檢揪出2大慢性病

（中央社記者張茗喧台北26日電）自認身強體壯不健檢，當心慢性病早已悄悄上身。國健署調查發現，40歲以上自述沒有三高疾病等病史的民眾接受健檢後，有39萬人發現高血壓、47萬人驗出血脂異常，不可不慎。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，國健署提供40歲至64歲民眾每3年1次、55歲以上原住民及65歲以上民眾每年1次的成人預防保健服務，但很多民眾卻從未使用過。

國健署民國106年針對2304名40歲至64歲、從未確診三高疾病以及腎臟病的民眾調查，發現過去3年不曾利用健檢服務的前3大原因包括覺得自己不需要檢查、工作單位已提供、沒空。

國健署慢性疾病防治組長陳妙心表示，慢性病早期經常沒有症狀或相當輕微而被輕忽，但根據106年成人預防保健服務資料發現，40歲以上自認沒病、無三高、心臟病及腦中風等病史的民眾，在接受成人健康檢查之後，有39.2萬人發現高血壓、16.2萬人發現高血糖，更有47.5萬人發現血脂異常。

國健署長王英偉指出，許多研究都顯示，唯有接受健檢才能在沒有臨床症狀前發現慢性病，可望及早治療、改善生活習慣。

為了民眾健康，國健署的健檢項目參考國際醫學實證及專業組織建議，選擇造成慢性病最關鍵的風險因子，包括健康行為及家族疾病史調查、身體檢查、血液生化及尿蛋白檢查及健康諮詢等，針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重等6項健康問題評估。

國健署表示，目前全國有6000多家醫療院所提供成人預防保健服務，醫療院所名單可上國民健康署網站查詢（https://tinyurl.com/y3tpmayb）。（編輯：管中維）1080826