竹光國中打造家的圖書館 採哈利波特風爆紅

新竹市竹光國中打造「家的圖書館」，環境採環繞空間，校長潘致惠28日表示，圖書館設計以電影哈利波特霍格華茲學院風，深受喜愛，意外爆紅。中央社記者郭宣彣攝 108年8月28日

（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）新竹市竹光國中打造「家的圖書館」，今年參加教育部全國最美社區共讀站競賽獲優選。校長潘致惠今天表示，圖書館設計以電影哈利波特霍格華茲學院風，深受喜愛，意外爆紅。

潘致惠今天表示，「家的圖書館」採取多功能設計與複合式學習區域，不僅館內動線流暢、開闊，學習區域打破一般人對閱讀的想像，且設計有環景落地窗，讓學生邊閱讀、能邊放鬆心情。

潘致惠指出，館內在第一層空間打造複合式學習區域，分成有電腦區為「資訊之島」、書展區是「BOOK之星」、閱覽區為「明星書屋」等。而第二層以挑高落地的環場開放式書櫃，打造為「寰宇書屋」，成為學生和社區居民共享的圖書資源場所。

潘致惠表示，「家的圖書館」在啟用後使用率提高，學校也辦各類主題書展和藝文展覽，提升孩子閱讀熱情。如校方與廣達文教基金會合作辦「新竹美味」特展，由新竹特色產業達人進行產業分析，也暢談產業現象，活動很受歡迎。

潘致惠說，師生也共創桌遊等活動，讓社區居民能進入圖書館，也享受圖書資源，讓竹光國中成為社區文化交流中心，翻轉圖書館的功能和印象，成為大眾共享的圖書館。

新竹市教育處長黃錦能表示，竹光國中「家的圖書館」因空間環境採環繞空間，讓人感覺空間魔幻，學生更稱是「哈利波特霍格華茲圖書館」，愛上圖書館的空間，也透過良好的圖書館環境，讓孩子喜歡到圖書館閱讀，刺激他們學習。（編輯：李錫璋）1080828