正視網路性騷擾 立委籲相關部會研擬配套

（中央社記者王揚宇台北30日電）民進黨立委陳靜敏與護理師護士公會全國聯合會今天指出，有男子在YouTube上傳霸凌及性歧視護理師的影片，卻無明確相應的法規進行規範，呼籲相關部會應研擬配套措施。

具護理背景的陳靜敏今天與中華民國護理師護士公會全國聯合會等人於立法院召開「捍衛護理尊嚴，正視網路性騷擾，拒絕性別霸凌」記者會。

陳靜敏說，陳姓男子民國106年10月在YouTube上傳一部詆毀護理師的影片，不僅藐視護理專業，也嚴重貶損護理人員的人格及職業尊嚴，即使全聯會提出告訴，也不斷向衛生福利部、台北市政府、國家通訊傳播委員會及YouTube提出抗議，並有萬名護理師及民眾響應連署，這部影片仍未被下架。

護理師護士公會全國聯合會副主任委員邱慧洳指出，有護理人員看到這部霸凌及性別歧視護理師的影片後到警察局報案，警方認定性騷擾事件成立，而陳姓男子不服提出申訴，台北市社會局召開調查小組會議後，北市府告知性騷擾事件不成立，因此便向衛福部提出訴願但遭駁回，目前已提起行政訴訟。

邱慧洳希望，法院還給護理人員一個公道，不是侵害、羞辱、霸凌、騷擾過別人，就可以船過水無痕。

陳靜敏與護理師護士公會全國聯合會呼籲，針對YouTube等網路平台上散布性騷擾的言論或影片，國家通訊傳播委員會與衛福部應協調出主責單位，進行網路性騷擾不當言論、行為的申訴受理及裁罰。

陳靜敏與護理師護士公會全國聯合會也提出2點訴求，包括研議修正性騷擾防治法，將網路平台經營管理者納入防治性騷擾義務人的範圍；此外，受損害的被害人應不限於「有指名特定人的情況」，透過網路公開傳播其影片或言論，所製造的敵意環境負面影響遠大於傳統，應訂有符合比例的處罰。（編輯：黃國倫）1080830