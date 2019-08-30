中秋加碼 9/2威力彩頭獎上看3億元

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）台彩公司今天表示，中秋加碼活動即將於9月2日展開，當天威力彩頭獎將直接加碼新台幣2億元，預估頭獎金額上看3億元；此外，已連7期摃龜的威力彩貳獎，獎金也上看6000萬元，比平時多出近5倍。

台灣彩券公司表示，為迎接中秋節到來，將從下週一（9月2日）展開加碼，總加碼獎金5億元，包括威力彩、大樂透及BINGO BINGO賓果賓果都有加碼活動。

台彩說，9月2日將由威力彩打頭陣，頭獎加碼2億元，加上先前已累計獎金，預估頭獎可上看3億元。另外，威力彩貳獎由於已經連續7期未開出，累計獎金持續升高，預估下週一上看6000萬元，如幸運1注獨得，將創2014年第4屆公益彩券發行以來最高貳獎紀錄。

台彩指出，統計從2014年以來，威力彩共開出過214注貳獎，平均單注中獎金額為1241萬元，下週一貳獎上看6000萬元，獎金規模等於是平時的近5倍，民眾不妨試試手氣，即使無法中頭獎，中貳獎也能翻身成為千萬富翁。

台彩表示，9月3日將接續推出大樂透中秋加碼活動，增開「100組100萬元」獎號，民眾購買1注大樂透，除有機會拚億元頭獎，還有機會對中100組百萬獎；當天開獎後，百組百萬獎若未全數開出，剩餘組數將於下一期續開，以此類推，直到百組全部送出或10月4日活動截止。

9月6日起BINGO BINGO賓果賓果也會連續加碼16天，「基本玩法」1至6星9個獎項獎金加碼，獎金最高變2倍，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數皆由6倍提高為7倍。（編輯：蘇志宗）1080830