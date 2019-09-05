肢端肥大症罕見易延誤 醫師盼各界多了解

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市55歲男子因心悸掛急診，被診斷出罹患罕見的肢端肥大症，治療後控制良好。醫師指出，肢端肥大症疾病進程較慢，許多病人確診時已併發其他共病，盼各界可多了解一些。

台灣腦下垂體學會今天起至17日在奇美醫學中心舉行攝影展，展出與攝影師林炳存合作拍攝的公益病友照，希望讓社會透過肢端肥大症病友的故事，對周遭親友的外貌多留心，懷疑有病兆時提早就醫。

55歲病友陳姓男子上午出席開展儀式時表示，他在民國102年1月因心悸被送到奇美掛急診，檢查後發現腦下垂體有一個1.7公分的腫瘤，確診為肢端肥大症。經手術切除腫瘤後合併藥物治療，之後定期回到醫院接受追蹤，多年來控制良好。

陳姓男子表示，在那次因心悸掛急診之前並沒有其他相關疾病病史。當時雖感覺雙手手指及頸部稍微變粗，但因短時間內變化細微，並沒有放在心上。

奇美醫學中心內分泌新陳代謝科主治醫師田凱仁表示，肢端肥大症是一種生長激素分泌過量的罕見疾病，起因為腦下垂體分泌生長素的細胞出現增生或腫瘤，台灣每年平均新增約60個新病例。

田凱仁表示，肢端肥大症的最明顯特徵是外貌不正常肥大或增生，如鼻子變大、嘴唇變厚等；但因疾病進程較慢，短時間內病人常難以察覺，平均延誤就診時間約為5至7年不等。此時許多病人已併發高至壓、糖尿病、甚至癌症等共病。若未能適當治療，平均壽命可能比常人少10至15年。

他說，民眾若發現手腳增大導致戒指戴不下、鞋子尺寸愈穿愈大、無法做精細動作等現象，又與單純的變胖不太一樣時，應提高警覺，可到醫院接受進一步檢查。（編輯：方沛清）1080905