台南新增本土登革熱病例 安南區重回疫情熱區

（中央社記者張茗喧台北5日電）疾管署今天宣布台南市安南區新增1例本土登革熱病例，個案不僅未出國，也沒到有疫情傳出的地區活動，讓警報一度解除的安南區重回登革熱疫情熱區。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此訊息，疾管署副署長羅一鈞受訪時表示，這次新增的個案是家住安南區安慶里的60多歲女性，近期未出國，1日出現發燒、全身痠痛、腹瀉等症狀，2日就醫，因症狀未改善，4日再次就醫並轉診至醫院，經登革熱NS1快篩陽性後通報，今天檢驗確診，目前住院中，同住家人無疑似症狀。

羅一鈞指出，個案平時活動地以安南區安慶里住家、安南區頂安里大愛公園為主，每週會至安南區怡安果菜市場1至2次，依個案活動史研判，其於住家或活動地周邊感染的可能性較高。

羅一鈞說，安南區今年7月曾出現2起登革熱確診病例，但監測至8月18日為止都沒有再新增個案，一度宣布解除疫情警戒，但今天又出現新病例，且個案和台南市東區、北區等現有熱區都沒有關聯，感染源有待進一步釐清。

為防範疫情擴散，衛生單位4日已完成個案住家噴霧壓罐及孳生源清除，今天持續針對活動地周邊孳生源清除及病媒蚊調查，預計明天將執行住家戶內外化學防治。

疾管署再次呼籲，民眾雨後請加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視環境，將積水容器倒掉並澈底清除，留下的器物於刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或倒置，使用中的儲水容器務必加蓋或加掛細網，防範病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。（編輯：唐聲揚）1080905