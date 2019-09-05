更多編輯台推薦新聞：
錦戶亮宣布退出傑尼斯 日團關8再少一人
娛樂

錦戶亮宣布退出傑尼斯 日團關8再少一人

配合秋冬國旅獎勵 台鐵推最低66折優惠票
生活

配合秋冬國旅獎勵 台鐵推最低66折優惠票

國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫
政治

國慶logo首亮相 大地綠配熱情紫

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北3校疑午餐食物中毒 207名師生腸胃不適

最新更新：2019/09/05 19:36

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市介壽國小、錦和高中及文德國小疑似發生午餐食物中毒，遭家長質疑隱匿通報。新北市府衛生局表示，通報人數207人出現腹痛及腹瀉等腸胃不適。教育局已要求業者停止供餐。

新北市府衛生局與教育局在事隔3天後，在今天晚上發新聞表示，4日及5日分別接獲介壽國小等3所學校通報，介壽148人、錦和37人、文德22人，合計有207人疑似食物中毒，其中有12人就醫。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦晚間說，經初步追查，供應3間學校的營養午餐業者為新北市全盛美食公司，共供應30所學校，已在昨天命業者立即暫停作業。

教育局長張明文晚間表示，食安事件是家長關心的重點，應該主動對外說明清楚。因為通報時差問題，3日的食物疑發生中毒，今天中午30所學校才全面停止由全盛供應午餐，改由其他合約廠商供餐。

衛生局表示，接獲通報派員至3所學校及團膳工廠稽查並抽驗留樣檢體。交叉比對各學校發生疑似食物中毒的食物，共同的食物為滷雞腿、竹筍鮮菇。除健康監測也採集人體檢體送驗。

楊舒秦說，截至今天3所學校回覆學童症狀都已緩解如期上課，目前僅有2名請假在家休息。這些食物中毒者包括學校老師與學生，完餐後，半夜出現腹痛、拉肚子症狀。

楊舒秦接受聯訪表示，調查全盛美食公司的地板不潔、地面破損、天花板不潔，若食物檢體驗出致病菌，將依法開罰。

有家長質疑校方與市府刻意隱瞞此事，未說明原因與處理狀況，令校園人心惶惶。教育局副局長黃靜怡表示，介壽國小已經貼聯絡簿字條告知家長，並未延遲通報，教育局獲報立即轉由衛生局處理與調查。（編輯：李錫璋）1080905

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報