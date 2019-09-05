新北3校疑午餐食物中毒 207名師生腸胃不適

（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市介壽國小、錦和高中及文德國小疑似發生午餐食物中毒，遭家長質疑隱匿通報。新北市府衛生局表示，通報人數207人出現腹痛及腹瀉等腸胃不適。教育局已要求業者停止供餐。

新北市府衛生局與教育局在事隔3天後，在今天晚上發新聞表示，4日及5日分別接獲介壽國小等3所學校通報，介壽148人、錦和37人、文德22人，合計有207人疑似食物中毒，其中有12人就醫。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦晚間說，經初步追查，供應3間學校的營養午餐業者為新北市全盛美食公司，共供應30所學校，已在昨天命業者立即暫停作業。

教育局長張明文晚間表示，食安事件是家長關心的重點，應該主動對外說明清楚。因為通報時差問題，3日的食物疑發生中毒，今天中午30所學校才全面停止由全盛供應午餐，改由其他合約廠商供餐。

衛生局表示，接獲通報派員至3所學校及團膳工廠稽查並抽驗留樣檢體。交叉比對各學校發生疑似食物中毒的食物，共同的食物為滷雞腿、竹筍鮮菇。除健康監測也採集人體檢體送驗。

楊舒秦說，截至今天3所學校回覆學童症狀都已緩解如期上課，目前僅有2名請假在家休息。這些食物中毒者包括學校老師與學生，完餐後，半夜出現腹痛、拉肚子症狀。

楊舒秦接受聯訪表示，調查全盛美食公司的地板不潔、地面破損、天花板不潔，若食物檢體驗出致病菌，將依法開罰。

有家長質疑校方與市府刻意隱瞞此事，未說明原因與處理狀況，令校園人心惶惶。教育局副局長黃靜怡表示，介壽國小已經貼聯絡簿字條告知家長，並未延遲通報，教育局獲報立即轉由衛生局處理與調查。（編輯：李錫璋）1080905