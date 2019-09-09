威力彩大樂透 頭獎雙雙上看逾3億元

（中央社記者吳佳蓉台北9日電）台彩今天表示，進入中秋加碼活動期間，今晚威力彩頭獎上看新台幣3.4億元，明天（10日）大樂透頭獎也上看3.2億元，並持續增開65組「百組百萬」加碼獎，民眾不妨可採包牌方式提高中獎機會。

台灣彩券公司表示，中秋加碼活動自9月2日開跑，包括威力彩頭獎加碼2億元，大樂透100組100萬元加碼獎已開出35組、3500萬元獎金，以及BINGO BINGO賓果賓果遊戲已開出4082萬元加碼金。

台彩指出，在頭獎加碼2億元後，連11期摃龜的威力彩頭獎，今晚快速累積上看3.4億元，同時，貳獎也已經連9期摃龜，今晚上看6600萬元，若幸運1注獨得，將為2014年第4屆公益彩券發行以來的最高貳獎獎金。

在大樂透方面，台彩表示，10日晚間頭獎也將上看3.2億元，並增開65組「百組百萬」加碼獎，彩券獎號全數對中增開65組獎號的其中1組，就算中獎，可得獎金100萬元，若同組號碼有多注中獎，則視中獎注數均分。

台彩指出，觀察已開出的35組大樂透百組百萬加碼獎中，其中有28組為1注獨得，比重達8成，加計多注均分的中獎注數，總中獎注數為42注；其中，有8注採包牌方式投注中獎，有名得主一次包牌10個號碼並共買了3組，展現強烈中獎企圖心，結果其中1組包牌真的對中百萬加碼獎。

台彩表示，BINGO BINGO賓果賓果加碼活動也持續在進行中，「基本玩法」1星到6星共9個獎項獎金最高提高至原本2倍、「猜大小」及「猜單雙」獎金皆從6倍提高至7倍；統計從6日加碼至今，已送出4082萬元加碼金。（編輯：蘇志宗）1080909