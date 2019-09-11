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單身婚育租金補貼上路一週 逾5000戶遞件申請

最新更新：2019/09/11 11:49

（中央社記者吳柏緯台北11日電）單身婚育租金補貼計畫申請起跑一週，營建署表示申請踴躍，已有5740戶遞件。由於持續有接獲民眾詢問，因此預料未來的申請人數會穩定上升。

營建署指出，今年的單身青年婚育租金補貼計畫從民國108年9月2日開始受理申請，至108年9月27日截止，計畫補貼戶2萬4000戶，主要補助對象有有3類，第一，20至40歲單身青年、第二，2年內新婚家庭、第三，育有未成年子女（含胎兒）家庭。

截至9月10日為止，已經有5740戶申請。進一步分析申請資格，以單身青年身分申請者，共2967戶、以新婚家庭身分申請者，共有255戶、育有未成年子女家庭申請，共有2518戶。

營建署說明，單身青年的補助，每戶每月最高補貼金額依地區別，分為新台幣2600元、3200元、4000元，補貼期間最長1年。新婚、育兒家庭的補助：每戶每月最高補貼金額依地區別分為3000元、3200元、4000元與5000元，補貼期間最長同樣為1年。

除此之外，營建署提醒想要申請的租屋民眾，單身婚育租金補貼並未限制一個門牌只能申領一份補貼。同一門牌內的分租者可分別檢附各自的租約文件，申領租金補貼。若為社會住宅承租戶或參加包租代管計畫，因補貼性質相同，不得再申請單身婚育租金補貼。

若有租金補貼需求且符合補貼資格者，營建署表示，必須在9月27日前，向租賃地的地方政府提出申請，或在單身婚育租金補貼網站，提出線上申請。（編輯：黃國倫）1080911

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