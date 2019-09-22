老人家頻嗆咳別輕忽 吞嚥困難恐釀可怕共病

（中央社記者張茗喧台北22日電）老人家吃東西老是嗆到、流口水，當心是吞嚥功能退化重要警訊。醫師表示，老人家一旦出現吞嚥困難，恐降低進食意願，衍生出營養不良、肌少症等可怕共病，影響體力及生活品質。

林口長庚醫院今天舉辦「第一屆台日吞嚥障礙治療暨營養照護學術研討會」，盼提升未來國內高齡長者生活品質。

林口長庚醫院復健部主任裴育晟表示，根據主計總處統計，今年6月全台老年人口已達352萬人，占總人口比率的14%，預估2026年將突破20%，邁入超高齡社會。

裴育晟說，隨年齡的增長，高齡長者由於神經肌肉活動能力下滑，導致咀嚼與吞嚥功能退化，可能吃得愈來愈少或根本不想吃，衍生出營養不良、肌少症、水分不足等問題，高齡者吞嚥困難、營養攝取議題也逐漸受到國際醫學界重視。

許多人常認為吞嚥困難是正常的老化現象，實際上，只要在語言治療師指導下訓練口腔動作與吞嚥技巧，長輩仍能安全地由口進食。

林口長庚醫院復健科語言治療師陳美慧指出，面對這類長輩，語言治療師會先評估吞嚥困難患者的口腔動作力量，包括牙齒下頷及舌頭，以及口腔功能協調的能力，判斷病患是否可以安全進食；相較管灌，長輩由口進食更能攝取完整營養素和水分，對體力、生活品質也有所助益，可望避免肌少症、體力下降等問題找上身。

高齡88歲的楊爺爺，身體一向硬朗，一個月前突然中風住院，右半邊肢體癱瘓同時有吞嚥障礙，不僅口水一直流，也經常被口水嗆到，醫師只好替他裝上鼻胃管，插管的不適讓楊爺爺每天都吵著要拔掉，令女兒和醫護人員非常困擾，經過一個月的吞嚥治療，楊爺爺已經可以由口進食軟質食物。

陳美慧表示，由於軟質食物不如過去吃的食物美味，許多長輩即便恢復吞嚥功能，仍會抱怨食物難吃，因而愈吃愈少，建議居家烹飪肉類給長輩食用前，可以先用鳳梨片醃30分鐘，讓肉類軟化，兼顧口味及食材軟硬度。

裴育晟也呼籲，民眾若發現自己或家人在喝水、吃東西時，經常咳嗽、嗆到或嚴重流口水，可能是吞嚥困難徵兆，建議盡快就醫檢查，盡早展開復健治療，避免共病上身。（編輯：管中維）1080922