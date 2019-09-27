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普悠瑪事件調查究責
2018年10月21日下午4時49分，台鐵第6432次普悠瑪列車於新馬站月台前彎道出軌傾覆，造成旅客18人死亡、267人受傷。交通部針對普悠瑪事故進行行政責任調查，加重懲處前台鐵局長范植谷、周永暉，駕駛員尤振仲也列入懲處。
普悠瑪事件調查究責
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普悠瑪事件調查究責1/16

普悠瑪案 林佳龍：支持司機提出更多參考資訊

最新更新：2019/09/27 10:13
台鐵普悠瑪翻覆事故即將屆滿週年，駕駛員尤振仲（左3）26日在律師陪同下首度出面召開記者會，重申並強調案發當日並無超速行駛。（中央社檔案照片）
台鐵普悠瑪翻覆事故即將屆滿週年，駕駛員尤振仲（左3）26日在律師陪同下首度出面召開記者會，重申並強調案發當日並無超速行駛。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北27日電）台鐵普悠瑪翻覆事故駕駛員尤振仲昨天召開記者會提出相關疑點，交通部長林佳龍今天在立法院受訪表示，支持司機能提出更多資訊提供參考，他也相信司法單位一定是秉持證據至上的原則辦案。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備詢，林佳龍會前回應媒體詢問做了以上表示。

林佳龍表示，「尤姓司機的意見，我們也聽到了」，相信國家運輸安全調查委員會下週也會約談尤姓司機，法院也會開庭，這些意見都可以提供參考。

對於尤振仲質疑對他有利的證據都消失，林佳龍指出，台鐵對此已有做了說明，現在已進入司法程序，檢察官也有起訴，所以讓證據說話，「我們是支持司機能夠提出更多的資訊，不管是在法庭上或是在運安會的約談，能夠提供參考。」

關於普悠瑪案，林佳龍說，大家都很期待徹底還原真相，相信司法單位一定是秉持證據至上的原則辦案，運安會也會補強調查、釐清真相與追究責任。（編輯：林興盟）1080927

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