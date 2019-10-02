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新聞專題
普悠瑪事件調查究責
2018年10月21日下午4時49分，台鐵第6432次普悠瑪列車於新馬站月台前彎道出軌傾覆，造成旅客18人死亡、267人受傷。交通部針對普悠瑪事故進行行政責任調查，加重懲處前台鐵局長范植谷、周永暉，駕駛員尤振仲也列入懲處。
普悠瑪事件調查究責
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普悠瑪事件調查究責2/18

普悠瑪翻覆案首開庭 告訴人哽咽不敢再搭火車

最新更新：2019/10/02 17:37
台鐵第6432次普悠瑪2018年10月21日下午行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌。宜蘭地院2日上午審理普悠瑪翻覆案，告訴人忍不住哽咽。（中央社檔案照片）
台鐵第6432次普悠瑪2018年10月21日下午行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌。宜蘭地院2日上午審理普悠瑪翻覆案，告訴人忍不住哽咽。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣2日電）宜蘭地院審理普悠瑪翻覆案今天首度召開準備程序，告訴人到庭陳述意見時忍不住哽咽說，「沒辦法再搭火車」。

宜蘭地院上午首度召開準備程序，被告尤振仲、時任台鐵局機務處副處長柳燦煌和時任台鐵局綜合調度所所長吳榮欽均到庭，對於被依過失致死罪起訴，3人均表示不認罪，法院也傳喚51名喚告訴人到庭表示意見，但只有數名告訴人報到。

其中，一名告訴人唐女哽咽地說，感覺這一年來沒看到台鐵有改變並提出改進方向，「我沒辦法再繼續搭火車」這對她的影響很大，她原本在台東工作現在換到新北，但家住台中必須開車往返，「自己開車其實比搭台鐵還安全很多」。

另一名女老師說，當天她帶小孩、學生和同事搭火車，很多沒出席的告訴人到現在傷勢還沒復原，更沒辦法面對這起事故，司機員尤振仲卻說這是台鐵文化，「我們不是教孩子什麼是道德勇氣嗎，你們的道德勇氣呢」。

女老師說，請審判長找出真相，該有責任的就有責任，不能只因為不知道或不瞭解所以沒有責任，要所有老師如何闡述普悠瑪事件，台鐵背後錯綜複雜，如果該負責的人都逃過了，以後不知如何教導學生什麼叫做「正義」。

檢方表示，如同告訴人提到「台鐵文化」不能是藉口，尤振仲講出很多台鐵文化例如擔心被記過，檢察官起訴非常簡單，不當關閉ATP甚至關閉ATP後竟然超速，就是這麼簡單，尤振仲有責任防護所有乘客安全。（編輯：方沛清）1081002

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