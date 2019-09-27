國際咖啡日10/1登場 業者推優惠吸客

國際咖啡組織（International Coffee Organization）將10月1日訂為國際咖啡日，為了響應國際咖啡日到來，咖啡、超商以及量販業者紛紛推出優惠。（okmart 提供）中央社記者蔡芃敏傳真 108年9月27日

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）國際咖啡日將在10月1日登場，咖啡、超商及量販業者推出優惠，最低下殺至買一送一，盼藉此吸引咖啡愛好者上門。

由於各國制定的咖啡日日期相異，國際咖啡組織（International Coffee Organization）將10月1日訂為國際咖啡日，為了響應國際咖啡日，咖啡、超商以及量販業者紛紛推出優惠吸客。

星巴克表示，會員在10月1日至10月2日購買2杯相同口味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，10月5日補班日也推出買一送一優惠。

此外，星巴克看準台灣客製化飲料市場，首度導入「燕麥奶」。星巴克指出，咖啡結合燕麥奶之後口感更加滑順、香濃，加上燕麥奶屬於全植物性、低過敏及非轉基因性質，將燕麥奶導入星巴克香港市場大獲顧客好評，相信也能為台灣顧客帶來更多樣化的客製選擇。

全聯在9月28日至10月3日間推出優惠，包含沖泡咖啡、即飲咖啡、咖啡豆、咖啡冰糖、砂糖以及咖啡濾紙等商品，最低下殺至買一送一。全聯觀察，咖啡相關業績持續成長，濾掛式咖啡銷量較去年同期超過10%，咖啡豆銷量也較去年同期大幅成長近5成。

美廉社表示，消費者在10月7日前於販售咖啡門市享單杯85折優惠，若在門市消費滿新台幣100元，可用19元加購不限口味中杯咖啡一杯。

全家超商自25日至10月22日間推出活動，消費者在全台門市任選咖啡品項第2杯7折，其中，單品咖啡同品項第2杯半價。全家在10月1日推出加碼限時優惠，中杯單品熱美式、熱拿鐵均一價45元。

OKmart表示，至10月23日前，全台門市OKCafe大杯全品項第2杯7折，並於國際咖啡日推出新品，期盼吸引愛嚐鮮的消費者上門。（編輯：郭萍英）1080927