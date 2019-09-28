更多編輯台推薦新聞：
中職先生彭政閔最資深球迷 恰爸32年來不缺席
運動

中職先生彭政閔最資深球迷 恰爸32年來不缺席

人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

記者在現場／土耳其敘利亞邊界圍牆下 伊德利布省的人道兩難
國際

記者在現場／土耳其敘利亞邊界圍牆下 伊德利布省的人道兩難

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台東夜市抵用券夯 旅宿業者盼加快補充

最新更新：2019/09/28 16:01
配合交通部觀光局推動秋冬旅遊補助，經濟部也發放夜市消費抵用券，因台東地區旅宿業者發放的夜市券可拿到外縣市使用，才發放10餘天，台東許多飯店、旅宿已經發光光，業者皆盼經濟部能加快補充速度。中央社記者盧太城台東攝　108年9月28日
配合交通部觀光局推動秋冬旅遊補助，經濟部也發放夜市消費抵用券，因台東地區旅宿業者發放的夜市券可拿到外縣市使用，才發放10餘天，台東許多飯店、旅宿已經發光光，業者皆盼經濟部能加快補充速度。中央社記者盧太城台東攝　108年9月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）配合觀光局秋冬旅遊補助，經濟部發放夜市消費抵用券活絡庶民經濟。台東旅客索取踴躍，許多飯店、旅宿業者表示，抵用券已發完，希望經濟部補充的速度能加快。

夜市消費抵用券自9月16日起開始使用，自由行旅客只要入住參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，並登錄觀光局補助系統、辦理身分證字號檢核後，除可獲住宿新台幣1000元折抵外，每房還可再拿夜市抵用券200元。

由於台東地區旅宿業者發放的夜市抵用券可以拿到外縣市使用，才發放10餘天，台東許多飯店、旅宿業者已經發光光。

台東市旅人驛站鐵花文創二館副總經理邱裕倉今天指出，二館的抵用券在27日就發光了，擔心在抵用券尚未寄達時，旅客沒拿到會發脾氣。

台東知本高野飯店公關協理黃慶安表示，高野9月的抵用券在26日就發完，幸好抵用券的發放是先住房的先發，發完為止；目前沒拿到的住宿客都很理性，沒有發生糾紛。

台東凱旋星光酒店、台東富野渡假酒店、知本富野溫泉休閒會館也都表示，希望經濟部能增加抵用券配額，加快印製及寄送的速度。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，許多旅宿、飯店業者向她反映，住宿旅客當下沒有拿到抵用券，事後飯店要用郵寄的方式補寄給客人，增加作業上的麻煩，希望經濟部加快補充抵用券，且快速寄送給業者。

另外，夜市攤販對核銷時間及方式也不是很了解，希望能多加宣導。（編輯：戴光育）1080928

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報