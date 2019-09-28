台東夜市抵用券夯 旅宿業者盼加快補充

配合交通部觀光局推動秋冬旅遊補助，經濟部也發放夜市消費抵用券，因台東地區旅宿業者發放的夜市券可拿到外縣市使用，才發放10餘天，台東許多飯店、旅宿已經發光光，業者皆盼經濟部能加快補充速度。中央社記者盧太城台東攝 108年9月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）配合觀光局秋冬旅遊補助，經濟部發放夜市消費抵用券活絡庶民經濟。台東旅客索取踴躍，許多飯店、旅宿業者表示，抵用券已發完，希望經濟部補充的速度能加快。

夜市消費抵用券自9月16日起開始使用，自由行旅客只要入住參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，並登錄觀光局補助系統、辦理身分證字號檢核後，除可獲住宿新台幣1000元折抵外，每房還可再拿夜市抵用券200元。

由於台東地區旅宿業者發放的夜市抵用券可以拿到外縣市使用，才發放10餘天，台東許多飯店、旅宿業者已經發光光。

台東市旅人驛站鐵花文創二館副總經理邱裕倉今天指出，二館的抵用券在27日就發光了，擔心在抵用券尚未寄達時，旅客沒拿到會發脾氣。

台東知本高野飯店公關協理黃慶安表示，高野9月的抵用券在26日就發完，幸好抵用券的發放是先住房的先發，發完為止；目前沒拿到的住宿客都很理性，沒有發生糾紛。

台東凱旋星光酒店、台東富野渡假酒店、知本富野溫泉休閒會館也都表示，希望經濟部能增加抵用券配額，加快印製及寄送的速度。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，許多旅宿、飯店業者向她反映，住宿旅客當下沒有拿到抵用券，事後飯店要用郵寄的方式補寄給客人，增加作業上的麻煩，希望經濟部加快補充抵用券，且快速寄送給業者。

另外，夜市攤販對核銷時間及方式也不是很了解，希望能多加宣導。（編輯：戴光育）1080928