別怕痛不要命 乳房X光攝影助揪早期癌

（中央社記者陳偉婷台北29日電）台灣每年約新增超過萬名乳癌患者，但乳癌病友協會理事長黃淑芳觀察，許多女性輕忽乳房健康議題，也沒有篩檢習慣，甚至有迷思，認為確診乳癌等同死期將至而輕忽治療。

根據衛生福利部癌症登記報告，台灣女性乳癌發生率年年攀升，國內每年新增超過1萬名乳癌患者，且年齡層逐漸下降，45歲以下乳癌患者佔18.04%，更有將近1成患者不到30歲。

為迎接10月國際乳癌防治月，乳癌病友協會今天在台北大湖公園舉辦「愛的禮物-家庭日」活動，以特製禮物造型氣球為中心，MOMO熊與姐妹一起圍繞「愛的禮物」，劃出雙色粉紅絲帶，希望各界重視早期乳癌與轉移性乳癌的雙族群，並推動乳房定期篩檢，傳遞早期發現早期治療，罹病並不可怕的觀念。

黃淑芳受訪時表示，根據統計，透過篩檢及時發現乳癌並配合治療的病人，5年內存活率高達9成。但統計發現，目前國內女性乳房攝影的受檢率僅約4成。

受檢率偏低的原因，黃淑芳表示，可能與台灣女性較沒有篩檢習慣，且輕忽乳房健康重要性，加上對乳癌有迷思，誤認為只要確診就等同死亡，降低檢查意願。也有一部分人「想像」乳癌X光篩檢很痛，不願嘗試。

黃淑芳說，乳房X光攝影檢查可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，有助發現無症狀的0期乳癌，揪出癌細胞，在擴散之前就能夠有效遏止，是目前經過大型臨床試驗，證實能夠有效降低乳癌死亡率的篩檢工具。

世界衛生組織也指出，婦女定期接受乳房X光攝影檢查，可降低2至3成的乳癌死亡率。衛福部國健署補助45至69歲婦女及40至44歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，每2年一次乳房X光攝影檢查。

黃淑芳說，除了乳房X光攝影檢查，也還有乳房超音波。乳房超音波能檢查出腫瘤，但難捕捉微小鈣化點，且超音波比較適合年紀較輕者，年紀較長的女性還是比較適合用乳房X光攝影檢查，兩種檢查方式不可互為替代。建議35歲以下女性可選擇乳房超音波，35歲以上、有家族史，選擇乳房X光攝影檢查。（編輯：管中維）1080929