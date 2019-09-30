保養臉部化妝水非必須 皮膚科醫師打破迷思

（中央社記者張茗喧台北30日電）洗完臉後，上化妝水、乳液已是許多女性習以為常的保養流程。但在醫師眼中，化妝水根本是多此一舉，不僅無法減少出油、縮小毛孔，甚至可能因清潔過度傷皮膚，打破保養迷思。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文指出，網路傳聞稱洗完臉後一定要用化妝水保養，其實是錯誤迷思。

食藥署解釋，化妝水主要目的是提供肌膚水分及暫時保濕，但因油脂成分不足，無法像面霜或乳液形成保水膜，反覆敷塗只會讓臉部一下乾、一下濕，久而久之恐讓肌膚更乾；此外，化妝水主要成分是水，洗完臉後皮膚角質層含水量已充足，化妝水並非保養必需品。

彰化基督教醫院皮膚部光照治療科主任邱足滿表示，化妝水主要用途是再次清潔、收斂皮膚，之所以有這項產品問世，其實是早年臉部清潔產品的清潔力較弱，即便洗完臉，臉上仍容易殘留油脂，影響上妝效果。

由於化妝水裡大多含有醇類，以化妝棉吸附後擦拭皮膚能帶走油脂，產生「再次清潔」的感覺，而醇類揮發帶來清涼感，也會讓人有收斂毛孔的錯覺。

邱足滿說，如今洗臉產品不斷推陳出新，清潔力已相當足夠，根本不需要靠化妝水再次清潔，尤其洗臉產品清潔力萬一太強，會破壞臉部正常皮膚所需要的皮脂膜、打破皮膚原有的弱酸性，若再用含有醇類的化妝水，形同再次破壞皮膚；根據臨床觀察，門診中臉部敏感性皮膚患者，大多是清潔過頭才出現不適症狀。

她強調，許多化妝水常宣稱可收斂毛孔，往往是靠著矽靈、各種粉體等能吸附油脂的成分來達到這些效果，讓毛孔看起來比較不明顯、不臉泛油光，卻無法實際讓毛孔縮小。

至於想靠化妝水達到美白、保濕、抗痘或抗老等效果者，邱足滿坦言，不妨直接用乳液或精華乳，畢竟化妝水當中含量最多的還是水，其餘成分含量都極少。

想讓有水嫩皮膚，使用的化妝品種類愈簡單愈好，邱足滿建議，洗完臉以後只要趁著皮膚還有水氣，趕緊擦上保濕產品鎖住水分子，早上外出前再擦個防曬乳液，臉部保養就大功告成，省錢又有益皮膚健康。（編輯：方沛清）1080930