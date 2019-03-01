誇張網路謠言滿天飛 食藥署：8成和飲食有關

（中央社記者張茗喧台北1日電）吃地瓜葉可排毒、西瓜和桃子一起吃會有劇毒？別再輕信網路謠言。食藥署表示，根據調查，網路謠言近8成和飲食有關，輕信謠言、偏方恐對身體造成傷害，籲收到訊息時務必停看聽。

衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，根據食藥署在「食用玩家」臉書粉絲團調查發現，民眾收過的網路謠言以食品類占8成最多，主要是各類食品的效果和飲食禁忌。

其次是藥品類、約占1成5，以用藥錯誤資訊為大宗，例如吃止痛藥會殘留在體內，無法排出；接著為化妝品類，以肌膚保養錯誤訊息為主，例如洗髮精裡的矽靈會導致禿頭等。

根據食藥署「闢謠專區」，飲食禁忌經常是民眾愛瘋傳的網路謠言，像是「蜂蜜和大蒜同時吃對身體有害」、「柿子和優酪乳一起吃會中毒」、「桃子和西瓜一起吃會產生劇毒」、「魷魚和香腸一起吃會致癌」、「香腸不能和養樂多一起吃」等，都是毫無科學依據的謠言。

此外，「吃地瓜葉可助身體排毒、降血壓」、「吃老薑可以把肺臟清乾淨」、「吃龍眼可以拯救視力」，也是許多民眾容易誤信的網路謠言。

食藥署提醒，食物不具有醫療效能，想維持身體健康，必須保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，多攝取含維生素A、B、C、E及類胡蘿蔔素的食材，適當運動並維持理想體重；如有身體不適，應適時就醫並遵醫囑治療。

除了這些網路謠言，生活中也有很多未經證實的偏方，隨意嘗試可能對身體造成傷害，食藥署建議，收到訊息時應僅遵「停看聽」3步驟。

首先，「停」止轉載訊息，在尚未確實訊息正確性之前，務必要停止轉傳，讓謠言沒有機會再繼續傳遞；「看」正解長知識，民眾不妨上食藥署闢謠專區搜尋類似謠言的正確解答，釐清謠言真相。

「聽」專家破解迷思，若謠言與自身疾病、健康有關，應尋求正規醫療協助，讓專家替健康把關，才不會誤信網路偏方而耽誤最佳治療時機。（編輯：張芷瑄）1080301