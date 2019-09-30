慶祝雙十節 彰縣國慶嘉年華移師員林

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）為慶祝國慶日，彰縣有別於往年都在體育館舉辦啦啦隊比賽，今年改到員林市舉辦國慶嘉年華活動，縣內高中職及國中小學樂隊及社區團體掃街，安排熱音比賽，祝中華民國生日快樂。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「2019國慶嘉年華系列活動」宣傳記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣員林市長游振雄以及中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪等人，都參加了今天的記者會，宣傳活動內容。

王惠美致詞時說，10月10日是中華民國的生日，縣府今年將活動主場地移到員林市，而國慶嘉年華系列活動從白天進行到晚上，活動由「鑼鼓喧天迎國慶行進樂隊比賽」開場，來自縣內高中國中的樂隊、社區團體等從員林國小出發，以掃街遊行方式祝福中華民國生日快樂。

王惠美表示，到了下午在圓林園則有1場專屬於彰化學生的熱音大賽，由學生樂團創作歌曲進行競賽，到了晚上則安排知名歌手及樂團獻唱，現場還提供摸彩品，歡迎鄉親一起來參加，慶祝國家的生日。

員林市長游振雄致詞時則說，感謝縣府把今年的國慶嘉年華活動選在員林市舉辦，活動從早上精彩到晚上，歡迎鄉親好朋友一起來共襄盛舉。（編輯：林沂鋒）1080930