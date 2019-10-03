大樂透百萬加碼 剩餘1400萬獎金4日全送出

（中央社記者吳佳蓉台北3日電）台彩表示，大樂透中秋「100組100萬元」加碼獎至今剩14組未開出，剩餘獎金新台幣1400萬元，將於4日活動截止當期全送出，以近期銷售額預估，若幸運1注獨得，有機會抱走比平時高出4.6倍的獎金。

台灣彩券公司表示，大樂透中秋「100組100萬元」加碼獎，從活動開始至今，累計已開出86組百萬獎，還有14組未開出；由於4日就是加碼活動最後一期，因此剩餘14組獎金、共1400萬元將於當期全部送出，直接視中獎「組數」均分；若同一組中獎號碼有多注中獎，再根據中獎「注數」均分。

以今年端午加碼大樂透加開「100組100萬元」獎項為例，最後一期100萬元獎項還有18組待送出，當期開獎最終有3組中獎，且均為一注獨得，因此由這3名幸運兒均分加開獎項總獎金1800萬元，每人抱走600萬元，為原獎金的6倍之多。

回到本次中秋加碼，台彩公司指出，4日開獎的大樂透預估銷售金額為1.85億元，以此估算，預估4日有機會開出3組百萬加碼獎，若皆為1注獨得，等於3位中獎兒可均分1400萬元獎金，每人約可領467萬元，為原本獎金（100萬元）的4.6倍。

台彩公司統計，中秋百組百萬加碼獎至今已開出86組，總中獎注數為102注，其中多達72注為一組獨得百萬獎金，比重高達84%。至於怎樣買才好中，台彩說，統計這102張中獎彩券平均單張投注金額為825元，74%採用電腦選號，其中13%的幸運兒是採用包牌方式中獎。

另一方面，台彩表示，4日不僅有14組大樂透百組百萬獎等著拿，已連續19期摃龜的大樂透頭獎，頭獎金額也已上看5.9億元，民眾路過彩券行不妨試試手氣。（編輯：楊凱翔）1081003