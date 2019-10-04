北捷擬取消8折 林佳龍盼從綠色交通角度評估

（中央社記者陳俊華台北4日電）台北捷運8折優惠存廢受矚目，交通部長林佳龍今天說，北捷會賺錢不是多會經營的問題，而是當時國家政策支持；從綠色交通角度來看，減少肇事率、空氣品質變好，盼北捷納入評估。

台北捷運優惠票價議題備受關注，台北捷運公司1日表示，新票價方案精神為「搭越多回饋越多」，希望每月搭乘超過40次的乘客可享比8折更低折扣，預計年底前提報市府，核定公告後實施。

立法院會今天進行施政總質詢。民進黨立委張宏陸質詢時指出，北捷可能取消捷運8折優惠，但北捷有獲利，他個人認為沒有漲價的必要，若漲價後對於新北市民的衝擊更大，很多人可能會改騎機車通勤，對空污、交通流量都會有所影響；而交通部是北捷第二大股東，盼能多為新北市民發聲。

林佳龍答詢時表示，捷運票價是由地方政府訂的，但大眾運輸還是要考慮民眾負擔，台北市政府可能希望票價要有差異化，搭越多票價便宜、搭得少票價相對貴；從交通部角度來看，捷運是很多人每天必需的交通工具，當初在蓋捷運也是中央編列預算。

林佳龍說，今天北捷會賺錢，不是台北市政府的原因，或是北捷多會經營的問題，而是當時國家政策的支持，「取之社會、用於社會」，如何減低大眾「行」的負擔，是交通部期待北捷能考慮的；因為北捷還在研議中，他會反映，也會呼籲。

林佳龍表示，首都圈捷運網形成，未來搭乘的人會更多，新北市通勤族搭的里程數也比台北市民更大，負擔相對也較重；票價除考量搭乘次數外，里程數與其他指標是不是也要納入，鼓勵新北市進台北市的民眾不要搭車，綠色交通減少污染，從社會效益來看是很大。

林佳龍說，若由交通部補助比較不適合，因為北捷公司營運要能收支平衡最好；但從綠色交通角度來講，大台北地區騎機車的人大量減少，除減少肇事率、死傷人數外，空氣品質也變好，相信台北市政府、北捷也會了解，期待他們能把這部分的效益納入評估。（編輯：林興盟）1081004