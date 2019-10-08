人氣餐廳食安違規多 海底撈屋馬燒肉上榜

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北8日電）全台人氣美食餐廳稽查結果出爐，火鍋「海底撈」販售的山茼蒿農藥超標、燒肉店「屋馬燒肉」的凱薩沙拉大腸桿菌超標，「KIKI餐廳」誤將大比目魚標示為鱈魚，同樣遭罰。

截至晚間8時止，記者多次聯繫海底撈仍無法取得回應。

衛生福利部今年3月至4月間針對全台人氣美食餐廳展開專案稽查，鎖定網路、社群討論度高或有特色的餐廳稽查及抽驗，最新檢驗結果昨天出爐。

食藥署北區管理中心科長周珮如今天接受中央社記者訪問時表示，這次一共稽查173家餐廳，確認是否符合食品良好衛生規範準則（GHP）、食品業者登錄、產品責任保險及食品標示等，發現桃園機場的「第三航廈咖啡廳」（航廈飲料店）未投保產品責任保險，遭罰新台幣3萬元並補投保。

周珮如說，衛生單位同步抽驗343件餐廳的餐點及食材等，發現KIKI餐廳復興旗艦店的菜單標示違規，將大比目魚標示為鱈魚，遭罰4萬元並修正菜單。

食材方面，台中市北區的海底撈販售的山茼蒿以及基隆市仁愛區築間火鍋販售的大陸妹均被驗出農藥殘留超標。

至於餐點方面，全是生菜沙拉被驗出大腸桿菌超標，包括台中市西屯區的屋馬燒肉凱薩沙拉、新竹市東區的艾莎異國餐館田園綜合沙拉以及誠食館餐飲生菜沙拉均不合格，周珮如指出，可能是業者在製作過程中未落實衛生規範，導致大腸桿菌汙染。

此外，稽查過程中也在5家餐廳查獲逾期食品，包括桃園市龜山區的Bistro181、桃園市龍潭區的邦妮義饗世界餐館、苗栗縣三義鄉的綠葉方舟、台東縣台東市的歐鄉牛排館、台東縣台東市的麗鳳海產店。

周珮如說，逾期食品以醬料為主，像是抹茶粉、咖哩醬等，即便已過期仍和使用中的其他調味料放在一起，稽查人員已立即加入特殊顏料將其銷毀，避免重新流入食品鏈。

周珮如指出，人氣美食餐廳是許多民眾聚餐時的首要選擇，但呼籲業者除了確保食物好吃，衛生安全更重要，不論蔬果農藥殘留或是生食的衛生都應符合標準，若醬料、食材逾期務必拿到報廢區，和可食用食材有所區隔，避免觸法挨罰。（編輯：管中維）1081008