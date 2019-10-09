打造穆斯林友善旅遊環境 台北101設祈禱室

（中央社記者吳柏緯台北9日電）台北近年推動穆斯林友善城市，身為台灣重要地標的台北101也沒有缺席。已經設置了穆斯林祈禱室，目前正在進行其餘的軟硬體整備。日前也獲北市府認證為穆斯林友善景點。

台北101觀光旅遊事業處營運長黃瓊萱告訴中央社記者，台北101不只是台北的景點，同時也是台灣重要的地標，每年吸引來自世界各國的旅客。近年由於政府大力推動觀光，加上新南向政策，確實感受到越來越多的穆斯林旅客造訪台北101，也因此衍生了一些需求。目前台北101陸續完成軟硬體改善與建設，盼能為穆斯林旅客提供更好的觀光旅遊體驗。

黃瓊萱指出，目前台北101除了觀景台有標示麥加的方位，供穆斯林遊客辨認方位，在5樓也已設置了一間祈禱室，並提供祈禱所需要的用品供穆斯林遊客使用。此外，配合穆斯林的文化，台北101大樓內的廁所增設免治馬桶、洗滌器等設施，此外也協助部分餐廳取得清真認證。

黃瓊萱表示，目前台灣的飯店業對於穆斯林旅客的需求並不陌生，然而觀光景點在服務穆斯林旅客的這一塊，認知稍嫌不足，因此在推動觀光的同時，政府也需協助業者建立這樣的認知。

黃瓊萱透露，台北101已經獲得台北市政府的穆斯林友善景點認證，在近日會獲頒證明。目前祈禱室已經開放，如果有需要的旅客都可以向服務台申請使用，會有專人協助。至於免治馬桶等設施，預計在第4季會整建完成。（編輯：趙蔚蘭）1081009