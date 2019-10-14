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Uber Eats快速擴張各國市場 死傷理賠問題多
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新聞專題
美食平台外送員僱傭爭議
國慶連假接連發生外送員車禍致死意外，外送員的勞工權益引發關注。勞動部14日針對foodpanda及UberEats兩大業者進行勞檢，晚間宣布判定兩業者與外送員屬「僱傭關係」，如未能提供相關資訊，屬情節重大，最高可各開罰新台幣175萬元。
美食平台外送員僱傭爭議
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美食平台外送員僱傭爭議4/12

美食平台外送員僱傭爭議 業者低調不回應

最新更新：2019/10/14 21:22

（中央社記者吳家豪台北14日電）勞動部今天認定美食外送平台Uber Eats及foodpanda與外送員間為僱傭關係，業者低調未做回應；foodpanda稍早強調，外送員的保險保障優於法定規範與主要同業，Uber Eats則尚未回應。

因國慶長假接連發生外送員車禍致死意外，勞動部今天針對foodpanda及Uber Eats進行勞檢，最後判定兩家業者與外送員屬於「僱傭」關係，要求業者提供相關資訊；若未提供，屬於情節重大，依勞基法分別最高裁罰新台幣175萬元。

在勞動部晚間宣布勞檢結果前，foodpanda發布聲明表示，與外送員皆為「承攬」關係。

針對外界最關心的外送員保險範圍，foodpanda強調提供所有外送員的保險保障「優於法定規範與其他主要同業」，保險範圍涵蓋死亡、殘廢、第三人體傷、第三人財物損失及超跑事故財物損失，且所有外送員在「上線前」就享有以上保障。

foodpanda母公司是德商Delivery Hero，於2012年6月來台，是台灣本地註冊公司，目前合作餐飲業家數超過1萬家，服務範圍涵蓋全台70%縣市。

Uber Eats於2016年進入台灣市場，初期只在台北地區營運，合作餐廳約100多家。日前Uber Eats宣布營運範圍新增5座城市，包括雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮，全台共15座城市可使用。

針對勞檢結果，foodpanda及Uber Eats皆保持低調，至晚間8時30分為止尚未回應。（編輯：張良知/黃國倫）1081014

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