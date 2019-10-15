網傳抹牙膏可消痘痘 醫：恐增發炎過敏風險

（中央社記者張茗喧台北15日電）網路傳聞指出，把牙膏抹在痘痘上就可輕鬆消痘，吸引許多年輕男女嘗試。醫師表示，牙膏確實含有微量抗菌成分，但無法用來治療痘痘，還會增加皮膚發炎、過敏風險，切勿輕信。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」今天發文闢謠，彰化基督教醫院皮膚部光照治療科主任邱足滿指出，痘痘之所以形成，有4種可能原因，包括毛囊開口處的角質化不正常，阻塞毛囊開口；皮脂腺分泌油脂過多；痤瘡桿菌滋生過多造成感染；毛囊及周圍組織發炎。

至於牙膏基本成分都大致相同，包括界面活性劑、去除菌斑和髒汙的摩擦劑、有抗菌和殺菌效果的三氯沙、黏合劑、芳香劑，以及預防蛀牙的氟化物等。

邱足滿指出，牙膏除了可帶來清涼感，確實有些許抗菌效果，但主要是三氯沙等抗菌成分，但若要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分是不夠的，一般都得用到抗生素藥膏、非抗生素殺菌藥膏或口服抗生素藥物。

邱足滿提醒，民眾若有痘痘困擾應尋求皮膚科醫師診斷，千萬別誤信偏方延誤治療，導致皮膚刺激、發炎、過敏等病發症，或是認為青春期過後，青春痘就會自動痊癒，花錢又耗時。（編輯：張雅淨）1081015