更多編輯台推薦新聞：
影片／國民痛宰紅雀 國聯冠軍賽3連勝聽牌
運動

影片／國民痛宰紅雀 國聯冠軍賽3連勝聽牌

颱風哈吉貝襲日釀災 氣象專家：遇上秋颱效應
國際

颱風哈吉貝襲日釀災 氣象專家：遇上秋颱效應

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定
科技

蘋果Safari恐傳IP位址給騰訊 一鍵關閉設定

Uber Eats快速擴張各國市場 死傷理賠問題多
國際

Uber Eats快速擴張各國市場 死傷理賠問題多

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／桃機第三航廈變更設計 擬取消波浪屋頂玻璃天窗
首頁 / 生活

網傳抹牙膏可消痘痘 醫：恐增發炎過敏風險

最新更新：2019/10/15 12:09

（中央社記者張茗喧台北15日電）網路傳聞指出，把牙膏抹在痘痘上就可輕鬆消痘，吸引許多年輕男女嘗試。醫師表示，牙膏確實含有微量抗菌成分，但無法用來治療痘痘，還會增加皮膚發炎、過敏風險，切勿輕信。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」今天發文闢謠，彰化基督教醫院皮膚部光照治療科主任邱足滿指出，痘痘之所以形成，有4種可能原因，包括毛囊開口處的角質化不正常，阻塞毛囊開口；皮脂腺分泌油脂過多；痤瘡桿菌滋生過多造成感染；毛囊及周圍組織發炎。

至於牙膏基本成分都大致相同，包括界面活性劑、去除菌斑和髒汙的摩擦劑、有抗菌和殺菌效果的三氯沙、黏合劑、芳香劑，以及預防蛀牙的氟化物等。

邱足滿指出，牙膏除了可帶來清涼感，確實有些許抗菌效果，但主要是三氯沙等抗菌成分，但若要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分是不夠的，一般都得用到抗生素藥膏、非抗生素殺菌藥膏或口服抗生素藥物。

邱足滿提醒，民眾若有痘痘困擾應尋求皮膚科醫師診斷，千萬別誤信偏方延誤治療，導致皮膚刺激、發炎、過敏等病發症，或是認為青春期過後，青春痘就會自動痊癒，花錢又耗時。（編輯：張雅淨）1081015

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報