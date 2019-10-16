厚生會推動全民CPR 盼成為民眾必備技能

（中央社記者劉冠廷台北16日電）為推動全民CPR運動，立法院厚生會今天邀請各行業代表，共同學習CPR，厚生會會長、國民黨立委蔣萬安表示，希望這能讓大家成為必備的技能，緊急時能派上用場。

立法院厚生會結合財團法人厚生基金會，努力推動全民CPR運動，上午邀請各行業代表，辦理全民CPR急救訓練，包括民進黨立委陳曼麗、黃秀芳、國民黨立委蔣萬安、許毓仁、林麗蟬、柯志恩等人也一同參與。

蔣萬安致詞時表示，今天是一個特別的日子，國際復甦聯合會特別選在這天，定為世界從心開始日，盼藉由這樣的日子，推動全民CPR的學習跟教育。

蔣萬安說，只要能學會CPR（心肺復甦術），以及如何使用AED（自動體外心臟除顫器），救活一個人命，都是有非常重要的意義，因為這背後所代表或幫助的，可能是一個家庭；因此這是非常需要來推動的，也希望這能讓大家成為必備技能，在緊急時能夠派上用場。

厚生會副會長、民進黨立委黃秀芳則說，在各社區都會看到AED，但她想過，如果發生緊急狀況，她也不會使用，所以她認為，要從她自身開始學習，然後推廣到每個社區，甚至每一個人，讓大家都能學會CPR、操作AED。

亞洲復甦聯合會主席王宗倫表示，世界從心開始的倡議行動，目的在提升民眾實際具備急救術的比例；根據研究顯示，挽救「突發性心臟停止」的急救程序裡，提升病患存活率的關鍵因素，在於病患倒下的瞬間，身旁的人不間斷施予心肺復甦術，因此加強民眾急救技能的工作，刻不容緩。（編輯：謝佳珍）1081016