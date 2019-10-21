日傳輻射垃圾沖入海中 原能會：未影響台灣海域

（中央社記者吳柏緯台北21日電）哈吉貝颱風日前侵襲日本造成嚴重災情，同時傳出近百袋輻射垃圾被沖入太平洋，引起恐慌。原能會主委謝曉星今天說明，事發後持續進行監測，目前未對台灣海域造成影響。

行政院原子能委員會主任委員謝曉星，今天上午赴立法院教育及文化委員會進行業務報告並接受備詢。

民進黨籍立委黃國書質詢時表示，哈吉貝颱風日前重創日本，裝有輻射汙染廢棄物，例如樹枝、土壤的袋子被沖入太平洋，引發汙染疑慮，台灣鄰近海域及漁業是否會受影響，應該對外說明清楚。

謝曉星指出，事件發生之後，原能會持續進行海域的輻射監測，到目前為止的監測結果都是安全無虞。相關的資訊同步在原能會的官方網站公布，供民眾參閱。

雖然原能會第一時間就在官網上說明，不過黃國書表示，瀏覽原能會官網的人少之又少，而且可能大多都是專業人士，一般民眾更無從得知，但是「輻射垃圾被沖入太平洋」的消息，透過網路傳遞，卻有上百萬人看到。黃國書提醒謝曉星，關於核安、核能相關的訊息，原能會應該更積極的釋疑與解釋，只在官網上澄清，過於消極。

今年9月初，時任日本環境大臣原田義昭曾說，福島核電廠的核廢水除了直接排放入海外，沒有其他的處置方式。此番發言引起輿論譁然，並造成鄰國的憂慮。黃國書質詢時提到，韓國已經針對此事提出嚴正抗議，並要求日本向國際社會說明，原能會對於這件事應該也要有所態度。

謝曉星表示，原能會已經透過駐日代表處了解情形，並請駐日代表處協助，若有發生任何進一步的情況，立即通知原能會。此外，原能會也有聯繫日本原子力規制委員會，而得到的回復訊息指出，這只是傳聞而非正式執行的措施。謝曉星也提到，原能會與外交部間已建立合作機制，未來也不排出將這項機制進一步轉化成平台。（編輯：蘇志宗）1081021