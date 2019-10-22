自付差額特材價差大 健保署擬依功能訂上限

（中央社記者張茗喧台北22日電）各家醫院自付差額特材定價不一，同品牌、功能特材在不同醫院價差恐超過萬元，形成收費亂象。健保署今天宣布將針對自付差額特材訂定收費上限，確保民眾權益。

為減輕民眾負擔，健保署針對民眾常用的人工水晶體、心血管支架等特材，除了部分品項提供全額健保給付，也針對部分有特殊功能的特材訂出自付差額規定。

截至目前，共有10類特材納入自付差額範圍，包括人工水晶體、心血管支架、人工心律調節器、人工髖關節等，健保署會針對不同類別選定一個參考品，根據參考品支付價給付給醫院，民眾僅需支付差額。

健保署醫審及藥材組專門委員黃育文今天受訪時表示，由於各家醫院醫材定價不同，自付差額特材也沒有價格上限限制，民眾即便使用同品牌、同功能特材，在各家醫院需負擔的價格也可能出現極大落差，甚至差到數萬元。

黃育文說，未來將邀集專家、學會，針對現有10類醫材進行功能分類，再根據不同功能訂定上限金額，確保民眾在各家醫院自付價格相當。

此外，針對未來新增的差額特材類別，將依據臨床實證評估創新及功能改善程度，健保最多可以支付到40%，民眾可透過健保支付比例了解哪種醫材比較好。

黃育文表示，草案將進行為期60天預告期、蒐集各界意見，正式公告後才會著手邀專家開會討論，盼盡快訂出特材上限金額。（編輯：管中維）1081022