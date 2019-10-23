噴火戰機抵台 軍事專家：英國軍機精神代表

（中央社記者游凱翔台北23日電）二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機（Silver Spitfire）」今天抵台，軍事專家陳維浩表示，二戰時英國雖有其他主力戰機，但因氣動力及引擎設計，讓噴火成為英國軍機設計經典及精神代表；受限油箱、氣候及機況，此次環球具風險性。

這架改變英國歷史的噴火式戰機今年展開「最長的飛行任務（The Longest Flight）」，8月5日從英國起飛，以4個月時間飛行全球87個國家與地區，原定9月27日抵達台灣，但因氣候問題數度延誤，今天中午終於降落台中機場，吸引許多軍事迷搶拍。

噴火式戰鬥機的機種由英國超級馬林（Supermarine）公司設計，是英國皇家空軍最優秀的戰機之一；二次大戰期間，噴火式戰機在無雷達設備的情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」的稱號。

而執行此次2019環球飛行的噴火式戰機是參與過「英倫之戰」的皇家空軍編號MJ-271，曾參與多達51次的作戰任務，而過去被德軍高砲擊傷，戰後被移交給荷蘭空軍，退役後曾歷數間博物館轉售，2016年被英國的Boultbee飛行學校購得，並將其修復至可飛行狀態，這次環球飛行計畫主要是向世界傳遞「銀翼噴火式戰機」追求自由、反壓迫的象徵意義。

軍事專家、「軍事連線」雜誌主編陳維浩接受中央社訪問表示，噴火戰機在二次世界大戰的初期到結束，一直是英國的主力戰鬥機，由於氣動力及機翼的設計，搭配非常優秀的英國製引擎，讓飛行跟作戰有著不凡的特色。

陳維浩說，二次大戰期間，噴火戰機在沒有雷達設備情況下固守英國制空權，並阻止德軍入侵，在電影「敦克爾克大行動」中，由英國皇家飛行員駕駛噴火戰機，掩護被困在海灘的數十萬英軍，電影中的那架戰機就是噴火式戰機。

陳維浩表示，二戰期間英國仍擁有除了噴火式戰機以外的主力戰機，但就性能表現來說，噴火式戰機已成為英國戰機的精神代表，更是英國軍用機設計的經典。此架飛機生產數量多，因此保留狀況佳。

但陳維浩也認為，噴火式戰機飛行航程大約500公里，以當年來說的航程是正常，但以現在的科技發展來說距離相當短，加上噴火式戰機即便已修復到可飛行狀態，但仍是古董，因此相較日前運輸機的環球任務，危險性相對其他機型來的高，有一定的風險，整補及後勤更顯重要。

至於為什麼是「噴火」這個名字，其實是因超級馬林的母公司維克斯-阿姆斯壯（Vickers-Armstrongs）董事麥克林爵士（Sir Robert McLean），以女兒綽號「小噴火」命名，雖超級馬林總設計師密契爾（R. J. Mitchell）十分不喜歡，但因癌症早逝，「噴火」名字也就沿用迄今。（編輯：林興盟）1081023