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高齡化挑戰 蔡總統：建構完善長照刻不容緩

最新更新：2019/11/01 19:56
總統蔡英文1日晚間出席台北榮民總醫院60週年慶祝晚會，除祝福台北榮總生日快樂，致詞時也肯定榮總60年來為民眾健康把關的貢獻。中央社記者徐肇昌攝　108年11月1日
總統蔡英文1日晚間出席台北榮民總醫院60週年慶祝晚會，除祝福台北榮總生日快樂，致詞時也肯定榮總60年來為民眾健康把關的貢獻。中央社記者徐肇昌攝　108年11月1日

（中央社記者謝佳珍台北1日電）總統蔡英文今天肯定台北榮民總醫院走過一甲子，期許為守護民眾健康全力以赴，她也談到，面對台灣人口快速高齡化的挑戰，建構更完善的長照服務體系，是政府刻不容緩的工作。

蔡總統下午出席台北榮民總醫院60週年慶祝晚會，並頒發「重要傑出學術成就獎」及「創新性醫療技術與服務獎」給得獎醫師。

總統致詞時表示，現場看到包括榮民總醫院院長張德明在內，很多醫師、護士都穿著白袍，表示大家很習慣、也很喜歡穿著自己的白袍。大家專業的投入，真的令人非常感佩。

蔡總統肯定北榮走過服務社會、成效卓越的一甲子，期許每一位榮總人都能莫忘初衷，為守護民眾健康全力以赴。總統除祝福北榮一甲子生日快樂，也感謝榮總照顧她個人的健康。

總統說，台北榮總不但是全民就醫首選醫院之一，從九二一震災、八仙塵爆、到蘇澳斷橋等重大事故，都能看到北榮醫療人員搶救生命的身影。許多研發成果，更榮獲國內外許多獎項，也持續跟美、日、韓、歐及新南向國家等建立合作關係，成為彰顯台灣人道關懷的外交尖兵。

談到政府積極推動的長照政策，蔡總統指出，面對台灣人口快速高齡化的挑戰，建構更完善的長照服務體系，是政府刻不容緩的工作。這幾年來，政府積極推動長照2.0，建構「找得到、看得到、用得到、付得起」的長照服務體系。

總統特別感謝台北榮總配合政府政策，推動長照工作，去年，她曾經視察北榮的日間照顧中心，當時對於北榮團隊及整個輔導會組織體系，投入長照工作的用心及成果，印象非常深刻。

蔡總統期盼未來北榮繼續深化高齡醫學專業領域，與國際「產、官、學、研」各界發展密切合作，培養更多長照人才，不斷發展更創新整合的服務模式，回應整體社會的需求，讓更多失能、失智的長輩受到照顧。（編輯：鄭雪文）1081101

總統蔡英文（左2）1日傍晚在台北榮總介壽堂出席台北榮民總醫院60週年慶祝晚會，切蛋糕與現場來賓一起為北榮慶祝。中央社記者徐肇昌攝　108年11月1日
總統蔡英文（左2）1日傍晚在台北榮總介壽堂出席台北榮民總醫院60週年慶祝晚會，切蛋糕與現場來賓一起為北榮慶祝。中央社記者徐肇昌攝　108年11月1日
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