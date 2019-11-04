肺癌遠端轉移之謎 國衛院找到解鎖關鍵

國家衛生研究院免疫醫學研究中心主任譚澤華（右2）4日在記者會上指出，他與助研究員莊懷佳（右）研究團隊長期致力探究GLK蛋白激酶與癌細胞產生遠端轉移的作用機制，發現透過抑制GLK蛋白激酶，不僅可控制癌症復發轉移，同時避免產生自體免疫疾病。中央社記者陳偉婷攝 108年11月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）肺癌復發轉移增加治療困難，國衛院研究發現，GLK蛋白激酶過量表現與肺癌遠端轉移有關，若能抑制GLK，不僅可控制癌症，也同時避免自體免疫疾病，甚至可能有抗老化之效。

惡性腫瘤連續37年盤據台灣十大死因第一名，其中，肺癌更是十大癌症之首，在民國107年，奪走近萬人生命。

國家衛生研究院免疫醫學研究中心主任譚澤華今天在記者會表示，癌症治療的棘手之處在於癌細胞遠端轉移，從原始的病灶轉移到身體其他部位，造成後續治療困難，預後也不盡理想，導致死亡人數持續攀升。

譚澤華及助研究員莊懷佳研究團隊長期致力探究GLK蛋白激酶與癌細胞產生遠端轉移的作用機制；過去研究也發現，GLK蛋白激酶在肺癌及肝癌病患腫瘤組織過度表現，且發現跟癌細胞產生遠端轉疑有關，可預測癌症復發轉移風險。不過，相關機轉不清楚。

為探索肺癌遠端轉移之謎，研究團隊以GLK轉殖小鼠體內模擬人體癌細胞中GLK蛋白激酶大量表現的狀態，再將GLK轉殖小鼠與肺癌小鼠進行配種。

結果發現，原本只出現在肺癌小鼠肺臟中的癌細胞，在GLK轉殖小鼠子代之中，肺癌細胞竟會轉移至淋巴結、肝臟、骨骼及腦部，顯示GLK蛋白激酶過量表現將會誘發肺癌細胞產生遠端轉移的連鎖反應。

首先，GLK蛋白激酶與IQGAP1細胞骨架調控蛋白形成「GLK-IQGAP1蛋白質複合體」，GLK蛋白激酶磷酸化並活化IQGAP1，造成肺癌細胞移行，誘發肺癌細胞產生遠端轉移。

研究發現，腫瘤組織中的GLK-IQGAP1蛋白質複合體愈高，病患存活率愈低；GLK誘發IQGAP1磷酸化愈高，則病患存活率下降更是明顯。GLK-IQGAP1蛋白質複合體及GLK誘發的IQGAP1磷酸化程度，可作為癌症復發轉移的預測指標及治療標靶。

譚澤華說，因時下熱門的癌症免疫療法，患者在療程中往往會導致自體免疫發炎反應，透過抑制GLK蛋白激酶，不僅可控制癌症復發轉移，同時避免產生自體免疫疾病。

許多人也會好奇，若抑制GLK蛋白激酶會不會有副作用；譚澤華表示，在小鼠實驗發現，直接剔除小鼠的GLK基因（等同抑制GLK效果）小鼠壽命比正常小鼠延長約1.5倍，顯示抑制GLK也能呈現抗老化功效。

至於研究的臨床應用，譚澤華表示，研究團隊已從現有臨床用藥中鑑定出GLK蛋白激酶的小分子抑制劑，可透過老藥新用來治療自體免疫疾病及癌症復發轉移，但相關應用仍須臨床試驗。或可以此機轉開發新藥物，對台灣生技發展也有助益。

台中榮民總醫院胸腔外科主治醫師李明璟也在記者會表示，過去10年肺癌治療有一個好消息及一個壞消息。好消息是早期肺腺癌患者愈來愈多，有利疾病治療；壞消息則是肺癌發生率仍不斷增加。

李明璟說，癌症病人最痛苦之處不在疾病治療，而是完成治療後仍要擔心遠端復發轉移，國衛院的研究找到轉移機轉，未來若能透過抑制蛋白複合體降低復發機率，對病人是一大福音。

譚澤華研究團隊研究成果發表於2019年10月腫瘤領域權威期刊癌症研究（Cancer Research），並獲選為封面故事。（編輯：方沛清）1081104