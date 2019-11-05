宴席餐廳存放逾期食品 食藥署揪出15家

（中央社記者張茗喧台北5日電）為防大規模食物中毒事件，食藥署針對全台303家宴席餐廳進行稽查，15家被揪出違規存放逾期食品，以新北市、新竹市各4家違規最多，開設饗食天堂的饗賓餐旅公司中央廚房也上榜。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布108年度宴席餐廳專案稽查結果，食藥署中區管理中心簡任秘書林炎英接受中央社記者採訪時表示，由於民眾不論節慶、婚宴、出遊都可能到宴席餐廳用餐，一次的用餐人數也相當多，一旦食安出問題，恐出現大規模食物中毒事件，因此食藥署今年5到8月間針對全台宴席餐廳展開專案稽查。

根據稽查結果，共有15家宴席餐廳被查出逾期食品，新北市、新竹市均有4家違規最多，其次是桃園市3家，新竹縣、嘉義市、屏東縣、台東縣各有1家。

林炎英說，違規產品均為調味料、辛香料，例如胡椒粉、百香果醬等，但根據第一線稽查人員回報，這些逾期產品大多是逾期後沒有立即報廢丟棄，應無繼續使用。

新北市違規店家包括真的好海鮮有限公司、新馥豪會館、幸福讚股份有限公司、福霖宴會有限公司；新竹市則包括龍湖會館有限公司、古奇峰飲食店、風采餐飲事業開發股份有限公司新竹中正分公司、阿沙力活魚海鮮。

桃園市包括饗賓餐旅事業股份有限公司、香滿園婚宴會館、新蘿莎會館；其餘包括新竹縣江屋日本料理有限公司、嘉義市寬悅花園酒店怡中餐廳、屏東縣維多利亞宴會廳、台東縣原始部落山地美食館等都在違規名單當中。

值得注意的是，開設知名餐廳饗食天堂、開飯川食堂的饗賓餐旅事業股份有限公司也在違規之列。林炎英表示，這次被查獲違規的是該集團的中央廚房，稽查人員發現一瓶過期2個月醋，所幸還未開封，應未使用到食品當中。

林炎英說，依照食品安全衛生管理法規定，存放逾期食品可依法開罰新台幣6萬至2億元罰鍰，截至目前為止，地方衛生局共針對違規業者開罰90萬元。

林炎英也呼籲，餐飲業者使用的食材種類相當多元，雖然調味料用量不多、不是主要食材，但仍應嚴格管理，一旦發現逾期務必即時放到報廢區，一方面避免食安事件發生，另一方面也不會因一罐小小的調味料就挨罰6萬元。（編輯：李錫璋）1081105