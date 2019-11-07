加強細菌檢驗判別 奇美醫引進新系統

（中央社記者楊思瑞台南7日電）奇美醫學中心引進微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統今天啟用，其中使用亞洲少見的磁珠接種科技進行細菌培養，可大幅提升檢驗效率與準確度，有助治療細菌引發的感染症。

奇美醫學中心病理中心臨床病理技術主任詹坤振表示，感染症是病人住院常見原因之一，造成病人發燒及各種症狀。當細菌進入全身血液，甚至可能引發危及生命的敗血症。

詹坤振指出，目前還沒有任何一種抗生素可以把全部細菌殺死；致病菌種的檢驗結果，往往為治療帶來成功的曙光。過去致病菌的檢驗相當費時，而且需要許多人工投入，大約1.5到2天才能完成。

他說，新系統上線後，其中的標本前處理系統，利用磁珠將檢體以標準一貫的動作，分離接種在培養皿上，可獲得比人工分離接種更多的單株菌落，消除人為因素干擾。效率及準確度都能提升，得到檢驗結果所需的時間也可縮短。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美在民國102年就引進質譜儀，取代傳統的試管化驗來辨識細菌。今年引進的微生物檢驗自動化設備及影像掃描系統，在國內及亞洲地區都屬少見設備，可使檢驗更正確、快速，協助醫師對病人投以最正確的抗生素。在整個過程中節省下來的資源，將可超過儀器本身的價值好幾倍。（編輯：李亨山）1081107