台中港北堤開放釣魚 蔡總統：全台商港漁港跟進

（中央社記者趙麗妍台中8日電）全國第一個海釣示範區台中港北堤今年10月開放，總統蔡英文今天南下視察時除了肯定釣魚人鍥而不捨的精神，也表示全台商港、漁港將陸續跟進規劃釣魚區域，讓人民與海親近。

台中港北堤上月開放，吸引大批民眾週末大排長龍等著入場釣魚。蔡總統今天下午在立法院副院長蔡其昌陪同下，前往台中港北堤與釣友相見歡，並現場體驗拋竿釣魚樂趣。

蔡總統表示，釣魚人大聯盟找到蔡其昌解決事情，是找對人了，台灣是四面環海海洋國家，釣魚人卻這麼辛苦，應向海洋致敬，讓人民與海親近，未來9個商港都會規劃釣魚區域，200多個漁港也會陸續規劃。

蔡其昌指出，爭取台中港北堤全面開放的過程中，面臨很多挑戰、嘲笑，但作為一個海洋國家，人民無法親近海洋是多悲哀的事，幸虧蔡總統知道後，二話不說全力支持。

釣魚人協會理事長詹宗欽表示，因為有蔡總統、蔡其昌全力支持釣魚人，讓他們不再是一群喜愛釣魚休閒活動的孤兒，因為有一個真正關心釣權的政府。

台中港北堤為國內知名釣點，但因管制重重，常有釣魚人越界釣魚遭罰，近年來蔡其昌爭取北堤自全區段封閉到開放半堤，並階段性延長釣魚平台，今年10月全面開放。（編輯：洪學廣）1081108