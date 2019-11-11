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偏鄉行醫初心不變 慈醫陳英和獲醫療貢獻獎

最新更新：2019/11/11 16:36
花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（左2）榮獲中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」肯定，日前由衛福部長陳時中（左）及中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源（右2）頒獎表揚。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月11日
花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（左2）榮獲中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」肯定，日前由衛福部長陳時中（左）及中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源（右2）頒獎表揚。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月11日

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和是醫院啟業第一個外科醫師，當時醫療資源缺乏的花東，並沒有阻撓他在偏鄉行醫的初心；他在脊椎手術及人工關節手術的成就，影響全球骨科醫師。

陳英和成功矯正身體彎曲變形的僵直性脊椎炎病人、讓罕見的極重度先天性膝反曲身體呈「L」型的病人重新站起來，他在骨科領域中持續創新突破，今年獲得中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」。

陳英和表示，「以病人為本」的初衷與慈濟醫院的宗旨相同，能在這裡心無旁騖的投注一生、發揮所長，是最值得感恩的事。

畢業於台灣大學醫學系的陳英和在台大醫院擔任住院總醫師時，得知花蓮慈濟醫院即將於1986年啟業，自願到後山花蓮從醫，因為他認為，同樣的努力，如果放在醫療資源缺乏的花蓮，是從0到1的效果；若待在台大醫院，同樣的努力則是錦上添花。

自1991年陳英和施行第一例僵直性脊椎炎駝背矯正手術至今，治療僵直性脊椎炎駝背矯正手術獨步全球，被收錄在美國「骨科新知」第8版，並撰寫成為2009年美國教科書「小兒脊椎手術」僵直性脊椎炎的手術治療章節，團隊經驗成為經典級的治療指引。

花蓮慈濟醫院指出，2013年5月來自廈門市的楊姓病人身體駝背變形超過200度，臉部緊貼著膝蓋，歷經5次的矯正手術，讓他可以抬頭挺胸返回家鄉。

2014年一名女性病患罹「極重度先天性膝反曲」罕見病例，在中西醫學文獻中僅2例的手術病案報告，加上她還伴隨有續發性的踝關節馬蹄足變形。

陳英和表示，因是非常高難度的術式，經過10個月的治療期，以創新方式結合「閉鎖式切骨矯正」和「開放式切骨矯正」的手術，成功矯正，既改善外觀，也能正常走路。

陳英和在骨科臨床上經驗豐富，遇到罕見案例也樂於分享，完全不藏私，陳英和說，會盡其所能演講及教學，因為醫療需要傳承，希望以後其他的醫師在碰到這樣稀少的個案時，因為有前例可循，能夠更順利的進行手術，讓病人獲得更好的治療。

此外，陳英和還是個發明家，由於現有手術器械不甚理想，自2003年起投入開發新式手術器械，開發一組操作簡單、切骨精準，容易學習的手術工具，獲得4項海內外專利，及2010年度國家新創獎和台北生技獎產學合作銀獎等。（編輯：黃世雅）1081111

花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（前右3）在骨科領域中持續創新突破，對醫界影響深遠，今年榮獲中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」肯定。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月11日
花蓮慈濟醫院名譽院長陳英和（前右3）在骨科領域中持續創新突破，對醫界影響深遠，今年榮獲中華民國醫師公會全國聯合會「台灣醫療貢獻獎」肯定。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真　108年11月11日
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