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首頁 / 生活

週末補眠恐睡出時差 當心糖尿病心臟病找上身

最新更新：2019/11/18 12:12

（中央社記者張茗喧台北18日電）上班族平時睡眠不足，週末大睡補眠，恐睡出「社交時差」，糖尿病、心血管疾病風險大增。國衛院團隊研發一款手機APP，可自動記錄睡眠作息，避免產生社交時差。

國家衛生研究院今天舉辦記者會分享這項研究成果，國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒表示，多數民眾都知道睡眠不足會危害身心健康，但近年更多研究發現，想靠週末補眠來彌補平時睡眠不足，將形成社交時差，對健康影響更大。

林煜軒解釋，一般上班族平時因工作需要早起而睡眠不足，週末晚上則經常追劇或和朋友相約，導致晚睡晚起；對身體而言，週末多睡2.5小時，彷彿飛到有2.5小時時差的印度待了一晚，一到上班日又得把「時差」調回台灣時間，成為上班族星期一憂鬱來源。

此外，長期不規律的睡眠作息，也可能增加糖尿病、心血管疾病等慢性疾病風險，林煜軒說，每個人的睡眠作息都和生理時鐘息息相關，一旦打亂作息，全身的荷爾蒙、內分泌等可能跟著大亂。

2017年美國睡眠醫學會研究發現，每1小時的社交時差將增加11%罹患心血管疾病的風險；一篇今年刊登在科學期刊「當代生物學」的研究也顯示，睡眠不足會降低體內的「胰島素敏感性」，使血糖容易過高，增加罹患糖尿病的機會，週末補眠不但無法恢復原來的狀態，還會使胰島素敏感性變得更差。

不過，想了解自己的睡眠作息並不容易，不論是市售穿戴裝置、到醫院做睡眠檢查，都很難兼顧精準度與方便性。

國衛院研究團隊透過記錄28名使用者1個月的睡眠作息研發出手機APP「作息足跡」（Rhythm），利用每個人使用手機的行為模式，推算睡眠時間與作息的改變，準確度高達90.4%，節律一致性也有87%。

林煜軒說，裝了這款APP以後，程式會自動記錄睡眠狀況，一週後就能了解自己是否有社交時差，作為調整作息的參考。這項研究成果5月刊登在國際醫學期刊JMIR mHealth and uHealth。（編輯：管中維）1081118

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