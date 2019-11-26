立委指放寬中火燃煤量 台電：今年用煤絕不超標

台中市選出的國民黨立委江啟臣（中）、顏寬恒（右2）、沈智慧（左）26日共同在立法院黨團舉行記者會，質疑環保署一紙函文放寬台中火力電廠10%的燃煤量，影響民眾健康。這場記者會也邀請國民黨立委參選人、台中市政府副市長楊瓊瓔（左2）出席，代表市府表達訴求與心聲。中央社記者范正祥攝 108年11月26日

（中央社記者范正祥、蔡芃敏台北26日電）台中市選出的國民黨立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧今天共同在立法院黨團舉行記者會，質疑環保署一紙函文放寬台中火力電廠10%的燃煤量，等同讓中火可以多燃燒110萬噸生煤，影響民眾健康。

對此，台電發言人徐造華說，根據台中市政府核發的生煤操作許可證要求為用煤量1600萬公噸，台電保證中火今年用煤量絕不超標。

江啟臣在記者會中指出，台中市政府在民國105年1月26日制度公布台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，依照自治條例規定，落實生煤管制精神，在公布日105年1月26日起4年內，也就是在109年1月25日前，中火需達成自治條例規定實際量減煤四成，也就是一年1104萬噸的目標，這是前台中市長林佳龍任內制定的條例。

他說，但是在減煤日即到期的當下，環保署卻在今年11月11日出了一紙公文給台電公司，放寬台中火力電廠可以「彈性增加」10%的燃煤量，形同「霸王條款」。

江啟臣指出，統計今年1月26日至11月24日，中火實際生煤使用量1103.69萬噸，面對明年1月25日必須達到降到1104萬噸的目標，「換句話說，這幾天就是破表的日子，因為以每天增加3萬噸的速度，絕對破表」，所以台電公司緊急向中央求援要求使用「霸王條款」，由環保署直接給予中火生煤用量增加10%允許量。

國民黨立委參選人、台中市副市長楊瓊瓔也帶領環保局長吳志超等人出席記者會。楊瓊瓔說，台中市政府努力整治空污，但沒想到中央一紙函文，就讓中火生煤用量一口氣有10%的誤差值，等於可以讓中火能多燒110萬公噸的煤，相當25天火力全開，讓民眾必須多呼吸25天的髒空氣，台中市政府對此深表遺憾、失望與無奈。

對此，徐造華提出三點聲明，他說，第一，環保署今天已說明「10%的容許差值行之有年」，並非為中火開出特例，台電會依法行政。

第二，因今年供電狀況好轉，台中火力電廠一路減煤，預估用煤量可降至約1300萬公噸，相較去年減用近300萬公噸，創單一年度減煤最多紀錄。根據台中市政府核發的生煤操作許可證要求為用煤量1600萬公噸，台電保證中火今年用煤量絕不超標。

第三，電力是全國調度，「大家都要用電」，台中近年發電度數一路降低，然而用電量卻大幅增加。台電會努力達成區域平衡，也會做到穩定供電，呼籲台中市府應全盤考量。（編輯：蘇龍麒）1081126