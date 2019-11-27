立院初審中醫藥發展法 獎勵研發及種植藥用植物

（中央社記者劉冠廷台北27日電）立法院衛環委員會今天初審通過中醫藥發展法草案，條文明定，政府應致力於中醫藥發展，保障及充實其發展所需之經費；以及積極發展及輔導國內中藥藥用植物種植。

為促進中醫藥永續發展，保障全民健康及福祉，社會福利及衛生環境委員會今天初審通過中醫藥發展法草案，明定政府應保障及充實編列經費，確保中醫藥發展政策的推動。

初審條文明定，中央主管機關應就中醫藥研究及發展、中藥製劑創新及開發、中藥藥用植物種植等，給予適當的獎勵或補助；中央主管機關應建立中醫醫療品質管理制度，鼓勵中醫現代化發展。

初審條文也明定，中央主管機關應強化中藥材源頭管理，積極發展及輔導國內中藥藥用植物種植。承租公有土地或國營事業土地種植中藥藥用植物，其品項經中央主管機關會商中央目的事業主管機關核定者，得給予獎勵及土地租賃期限保障。

在中醫藥研究發展部分，初審條文明定，衛生福利部國家中醫藥研究所為配合醫藥發展計劃之執行，得設置中醫藥研究基金。

此外，在人才的培育上，條文則明定，中央主關機關及中央目的事業主管機關應完善中醫醫事人力規劃，整合教學資源，培育中醫人才。政府應普及中醫藥與相關保健知識之教育及學習，提升國民中醫藥知識。（編輯：鄭雪文）1081127