回收舊內衣 業者建議先剪鋼圈鐵扣再丟

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）許多女性將舊內衣選擇丟棄或交給資源回收業者，但內衣業者說，有鋼圈的內衣最後也是送焚化爐，建議消費者剪掉鋼圈再丟，業者也會辦回收活動，將舊內衣轉捐贈送到非洲再利用。

一家內衣品牌總公司設在彰化員林市，每年年底都會舉辦廠拍活動，今年12月6日到8日在員林總公司舉辦的特賣會，已是第15年舉辦，許多民眾為了搶便宜，都會利用廠拍機會搶購內衣。

內衣業者接受媒體聯訪時表示，如果以女性擁有5到7件內衣來計算，會建議大概穿半年後就要換新的，不過許多女性朋友都把舊內衣交給舊衣回收業者或是當成垃圾丟掉。

業者解釋，女用內衣裡面有裝鋼圈，舊衣回收業者通常沒有這麼多人力可以一件件將內衣裡鋼圈抽出來，最後也是直接送進焚化爐焚燒，建議消費者在把內衣丟掉之前，可以先把鋼圈或鐵扣剪下來後再丟棄。

除了直接丟掉之外，業者1年也會辦2次回收活動，1年可以回收10萬到15萬件內衣，回收內衣再透過國際非營利組織轉送到非洲烏干達，讓當地婦女販賣維持生計，有時也會贈送生理褲給當地非營利組織，當作衛教獎品。（編輯：洪學廣）1081130