立院三讀 延長復康巴士免徵貨物稅至113年底

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院院會今天三讀通過修正貨物稅條例第12條條文，延長身心障礙者復康巴士等車輛貨物稅免徵優惠至民國113年12月31日。

為鼓勵大眾運輸、減輕購置復康巴士負擔及協助弱勢族群，民進黨立委吳玉琴、國民黨立委徐志榮分別提出貨物稅條例第12條修正草案版本，民進黨立委江永昌也提出修正動議，協力推動將已在今年6月4日到期的低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士，以及將於明年初到期的可載運輪椅車輛免徵貨物稅優惠期限，繼續延長至113年12月31日。

立委所提修法主張，財政部和交通部均表支持。經濟部也評估，有助鼓勵大眾運輸及增進社會福祉，相關車種免徵貨物稅期限延長，對產業沒有影響，樂觀其成。

三讀條文明定，貨車、大客車及其他車輛，從價徵收15%。但自103年6月5日起至113年12月31日止購買低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士並完成新領牌照登記者，免徵貨物稅。

另外，由於衛生福利部和交通部已經公告「到宅沐浴車」為特種車，長照給付也已經包括到宅沐浴服務項目，為因應高齡化社會來到，鼓勵政府及非營利組織購置到宅沐浴車，三讀條文也將專供公共衛生使用的到宅沐浴車列入免徵貨物稅。

修正通過的三讀條文也規範，自104年2月6日起至113年12月31日止購買符合載運輪椅使用者車輛規定安全檢測基準的車輛，且完成新領牌照登記者，免徵貨物稅。

立法院完成貨物稅條例第12條條文修正的立法程序後，徐志榮在院會發言表示，感謝朝野立委共同努力，讓草案在半年內完成立法程序，非常不容易。他也呼籲，對的政策就要繼續推動，包括未來在空氣污染防制和長照都應一起努力。

吳玉琴也在院會發言指出，希望透過貨物稅減免，能夠鼓勵更多可載運輪椅車輛投入，解決行動不便者交通問題，營造對身心障礙者和高齡者友善環境。（編輯：謝佳珍）1081203