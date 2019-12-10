民團籲總統參選人承諾 推動有薪陪產檢假

包括婦女新知基金會在內數個民間團體及部分育兒家長10日在立法院群賢樓前舉行聯合記者會，呼籲各黨總統參選人承諾選後推動改革，建構友善生育、共同育兒的社會，包括配偶享有5天有薪陪產檢假，以及不分職業同等享有7天有薪家庭照顧假。中央社記者范正祥攝 108年12月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）包括婦女新知基金會在內數個民間團體今天呼籲各黨總統參選人承諾選後推動改革，建構友善生育、共同育兒的社會，包括配偶享有5天有薪陪產檢假，以及不分職業同等享有7天有薪家庭照顧假。

婦女新知基金會、生育改革行動聯盟、托育政策催生聯盟、台灣男性協會、全國教保產業工會、台灣高等教育產業工會、台北市醫師職業工會、多元教育家長協會、還我特色公園行動聯盟、人本教育基金會、台灣人權促進會、台灣同志家庭權益促進會及部分育兒家長，上午在立法院群賢樓前舉行聯合記者會提出訴求。

主持記者會的婦女新知基金會秘書長周于萱指出，總統參選人提出的政見，如果只是發津貼，家長面對的還是很貴的私托、私幼，以及抽不到的公托、公幼，一點用都沒有，對家長而言，只是將更多的錢拿去繳給保母、拿去繳給幼稚園而已。

她說，希望不要只是發錢，而是要有更多職場友善政策，真能減輕家長的負擔。

如何在孩子出生前就打好共同養育的基礎，生育改革行動聯盟理事長諶淑婷建議政府，參考英國、法國、愛爾蘭、葡萄牙等國經驗，提供配偶有薪的陪產檢假。

另外，諶淑婷指出，現在台灣勞工沒有有薪的家庭照顧假，如果發生流感、腸病毒，家中有生病的孩子需要照顧幾天，勞工的特休假就沒有了。勞工享有有薪的家庭照顧假是公民基本福利與權利，建議不分職業同等享有7天有薪家庭照顧假。

托育政策催生聯盟專員李庭欣建議，新生兒出生後，配偶請育嬰假，希望第一個月可以給予請領育嬰留職津貼9成薪，在經濟受到合理保障下一起迎接新生兒。

記者會上，民間團體還提出多項建議，包括育嬰假期間保費由政府全額負擔、落實性別工作平等法所提供的支持勞工育兒措施、建構友善育兒空間。其中，關於建構友善育兒空間，例如建立遊戲共養社區，一社區一親子自然公園。（編輯：趙蔚蘭）1081210