遠航退費霧煞煞 陳玉珍：優先保障已訂位者

遠東航空無預警停飛，對台金航線造成莫大影響，國民黨籍立委陳玉珍為讓金門鄉親了解退費機制和手續流程，14日下午特別在金門縣黨部舉行記者會說明。中央社記者黃慧敏攝 108年12月14日

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）遠東航空停飛造成金門民眾困擾，金門選出的立委陳玉珍今天說，已要求交通部等單位保障已訂位購票鄉親，優先轉訂其他航空公司的權利；已付費的機票款也要爭取全額退款。

由於遠航無預警停飛，對台金航線造成巨大影響，陳玉珍說，昨天她的LINE昨天湧進5000則訊息。為了讓鄉親了解退費機制和手續流程，特別下午在國民黨金門縣黨部召開記者會說明。

陳玉珍表示，現金購票者20日前可到遠東官網App辦理退費登記；信用卡刷卡在明年4月10日前向各自刷卡銀行主張是爭議性款項，已扣款者可申請辦理返還款項。

陳玉珍說，由於旅行業者也是受害者，已向旅行社購票的民眾可請旅行社協助向遠航辦理退費登記，或是請旅客自行上網登記。

對於已訂機位的鄉親權益部分，陳玉珍表示，已請民航局提供遠航金門航線在選舉、春節及馬拉松的運能缺口盤點資料；不足部分，儘速協調華信及立榮增開班機、放大機型或協調母公司支援中型機，加入疏運。如果民航機運能仍然無法支應，將請國防部啟動疏運機制，調派軍機疏運，全力滿足鄉親需求。

原先已向遠航訂位購票的鄉親，陳玉珍立委國會辦公室將協助優先轉訂當天的立榮、華信航空。同時會同台灣金門同鄉會總會一起建立服務窗口，協助鄉親轉訂機票並登記退費等事宜。據陳玉珍了解，遠航還有「消費者信託保証專戶」新台幣1.5億元在民航局手上，預計可以滿足消費者的退費需求。（編輯：孫承武）1081214